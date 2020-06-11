Выпускникам школ Тверской области вручат памятные подарки

В 2020 году одиннадцатиклассникам Тверской области будут вручены памятные подарки, которые подготовлены Правительством Тверской области.

Памятный подарок включает в себя адресную папку для аттестата о среднем общем образованиис поздравлением от Губернатора Тверской области Игоря Рудени, на обороте папки расположены коды для выхода на бесплатные ресурсы Литрес и справочный раздел Тверской научной библиотеки им. А.М. Горького. Также вчерашние школьники региона на память получат ручку «Выпускник Верхневолжья 2020» со стилусом. Подарочные папки будут вручаться в образовательных организациях.

В этом году школыВерхневолжья выпустили порядка 6000 одиннадцатиклассников.

«Впереди у вас достижение новых целей и покорение новых вершин. В своей жизни никогда не забывайте своих учителей и то, чему они учили вас. Это любовь к родной школе, желание найти свое призвание в жизни и принести пользу Родине. Главное – всегда оставаться порядочными и трудолюбивыми людьми и быть достойными гражданами нашей великой России», - отметил в обращении к выпускникам Игорь Руденя в честь завершения учебного года в школах 29 мая.

29 и 30 июня с пробного экзамена в ходе которого будут протестированы все экзаменационные процедуры, стартует основной период ЕГЭ. 3 июля начнётся очный этап сдачи экзамена.

В Тверской области для профилактики коронавируса в пунктах проведения экзаменационных испытаний будет обеспечено соблюдение всех санитарных норм и рекомендаций Роспотребнадзора, безопасность участников и организаторов ЕГЭ, людей, занятых в работе предметных и конфликтных комиссий.

Аудитории для сдачи экзамена продезинфицируют, в помещениях установят антисептики для обработки рук. Предусматривается обязательная термометрия всех участников и их рассадка с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров. Санитарные требования будут соблюдаться при доставке участников в пункты сдачи ЕГЭ из других населённых пунктов.

3 июля пройдут ЕГЭ по географии, литературе и информатике, 6 и 7 июля – по русскому языку, 10 июля – по профильной математике, 13 июля – по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля – по всем учебным предметам.

Пресс-служба Правительства Тверской области