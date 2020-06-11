В Тверской области за сутки выписаны 44 человека, выздоровевших после коронавируса





- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 55 новых случаев коронавирусной инфекции. За сутки выписаны 44 человека, выздоровевших после коронавируса. Всего 2114 заболевших излечились от инфекции.

- В регионе увеличены объемы тестирования, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 107024, в том числе за последние сутки их проведено 2106.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 3311 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1136 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- 61 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.

- Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:



Тверь 1152

Кимры 527

Конаковский район 295

Лихославльский район 216

Калининский район 164

Ржев 137

Вышневолоцкий городской округ 79

Торжок 68

Кимрский район 60

Максатихинский район 59

Кашинский городской округ 59

Рамешковский район 58

Андреапольский муниципальный округ 55

Бежецкий район 40

Зубцовский район 38

Бологовский район 36

Нелидовский городской округ 29

Старицкий район 27

Селижаровский район 23

Торопецкий район 23

Осташковский городской округ 18

Ржевский район 17

Весьегонский муниципальный округ 17

Лесной муниципальный округ 15

Сонковский район 15

Торжокский район 13

Калязинский район 11

Спировский район 10

Западнодвинский муниципальный округ 10

Удомельский городской округ 8

Кувшиновский район 8

Кесовогорский район 6

Оленинский муниципальный округ 5

Молоковский район 3

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

Краснохолмский район 2

ЗАТО Озёрный 2

Фировский район 1

Пеновский муниципальный округ 1



В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда частных медицинских клиник, объектов сферы услуг, например кинотеатров, детских развлекательных центров. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.



Пресс-служба Правительства Тверской области