В Тверской области за сутки выписаны 44 человека, выздоровевших после коронавируса

Тверская обл. г. Конаково,
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- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 55 новых случаев коронавирусной инфекции. За сутки выписаны 44 человека, выздоровевших после коронавируса. Всего 2114 заболевших излечились от инфекции.
- В регионе увеличены объемы тестирования, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 107024, в том числе за последние сутки их проведено 2106.
- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 3311 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1136 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
- 61 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.
- Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 1152
Кимры 527
Конаковский район 295
Лихославльский район 216
Калининский район 164
Ржев 137
Вышневолоцкий городской округ 79
Торжок 68
Кимрский район 60
Максатихинский район 59
Кашинский городской округ 59
Рамешковский район 58
Андреапольский муниципальный округ 55
Бежецкий район 40
Зубцовский район 38
Бологовский район 36
Нелидовский городской округ 29
Старицкий район 27
Селижаровский район 23
Торопецкий район 23
Осташковский городской округ 18
Ржевский район 17
Весьегонский муниципальный округ 17
Лесной муниципальный округ 15
Сонковский район 15
Торжокский район 13
Калязинский район 11
Спировский район 10
Западнодвинский муниципальный округ 10
Удомельский городской округ 8
Кувшиновский район 8
Кесовогорский район 6
Оленинский муниципальный округ 5
Молоковский район 3
Жарковский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
Краснохолмский район 2
ЗАТО Озёрный 2
Фировский район 1
Пеновский муниципальный округ 1
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда частных медицинских клиник, объектов сферы услуг, например кинотеатров, детских развлекательных центров. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.
Пресс-служба Правительства Тверской области