В преддверии Парада Победы в Москве в музейно-выставочном центре им. Л.Чайкиной в Твери открылась фотодокументальная выставка «Бессмертный полк. Эпизоды войны». В экспозиции представлены снимки корреспондентов ТАСС, фотографии фронтовых корреспондентов и любительские фото самих участников войны. Абсолютное большинство документов передано фронтовиками и их родственниками.

Часть экспонируемых фотографий и документов представлена посетителям впервые. Это уникальные снимки лётчиков 174-го штурмового авиаполка Ленинградского фронта, любительские снимки школьников – участников строительства оборонительных сооружений на линии Селижарово-Ржев-Осташков, а также снимки героев борьбы в тылу врага. Особый интерес представляют военные документы и письма, которые, отражают реальные факты операций и боевых действий, проводимых на территории Калининской области.

Некоторые из героев выставки неоднократно бывали в залах музейно-выставочного центра им. Л. Чайкиной. Именно здесь молодое поколение встречалось с партизанскими командирами И. Борисовым и В. Терещатовым, лётчицей Героем Советского Союза М. Смирновой, разведчиком, командиром дивизии Я. Телегиным.

В сокращенном варианте экспозиция доступна для просмотра на виртуальной платформе izi.TRAVEL по ссылке: https://izi.travel/ru/53fa-bessmertnyy-polk-epizody-voyny/ru.

Выставка «Бессмертный полк. Эпизоды войны» будет работать до 29 августа 2020 года.

Ежегодно Тверская область присоединяется к всероссийской акции «Бессмертный полк». В этом году из-за эпидемиологической ситуации она впервые прошла в онлайн-формате. Участие в ней принял Губернатор Игорь Руденя.

«Акция «Бессмертный полк» – это возможность прикоснуться к истории своей семьи, вспомнить своих родных и близких, кто принимал участие в Великой Отечественной войне, кто ковал победу на фронте и в тылу. Очень важно сегодня нам не просто вспомнить о своих родных и близких, но и всем, кто будет принимать участие в этой акции, сказать добрые и теплые слова нашим ветеранам, пожелать им здоровья, радости побольше», – отметил Игорь Руденя.

Глава региона вместе с семьей традиционно участвует в акции «Бессмертный полк» с портретом своего деда Михаила Михайловича Рудени, участника прорыва блокады Ленинграда.

В 2020-м «Бессмертный полк» объединил сотни жителей Верхневолжья, которые заранее направили заявки для участия и фотографии героев Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Правительства Тверской области