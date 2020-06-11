Игорь Руденя поздравил врача Тверской области, удостоенного почётного звания Президентом РФ

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами». За большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено врачу-фтизиатру Старицкой центральной районной больницы Валентине Головко. С этим событием жительницу Тверской области поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Ваши профессионализм и добросовестность удостоены высокой оценки на государственном уровне. Проявив себя как незаурядный специалист, успешный и внимательный врач, Вы внесли важный вклад в развитие системы здравоохранения Тверской области, заботу о благополучии людей», - отмечено в поздравлении Игоря Рудени.

Валентина Григорьевна Головко уже на протяжении 47 лет хранит верность врачебному делу. Долгое время работала заместителем главного врача ЦРБ по медицинской части. В это время в учреждении улучшилась амбулаторно-поликлиническая и стационарная помощь: были открыты дневные стационары в терапевтическом и детском отделениях, организован кабинет врача общей практики. Работу организатора здравоохранения Валентина Григорьевна совмещала с врачебной практикой, так как является единственным специалистом в Старицком районе в области фтизиатрии. Владеет новейшими методиками в лечении туберкулеза. Основным направлением своей деятельности считает профилактику заболевания и улучшение качества оказания медицинской помощи.

Валентина Головка награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, имеет нагрудный знак «Отличник здравоохранения», почетную грамоту Министерства здравоохранения и социального развития РФ.

Пресс-служба Правительства Тверской области