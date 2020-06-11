В Твери, Ржеве, Зубцове и Белом 24 июня состоится салют в честь 75-летия Великой Победы

24 июня салют в честь 75-летия Великой Победы увидят жители Городов воинской славы Твери и Ржева, Городов воинской доблести Белого и Зубцова. Праздничный салют состоится в 23:00, одновременно с салютом в Москве.

К дате праздничных мероприятий в Тверской области приурочены онлайн-флешмобы «Голубь мира», #ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ и другие акции, которые проходят в социальной сети «ВКонтакте» (в группах https://vk.com/molod_tver , https://vk.com/pmctver).

В рамках флешмоба «Голубь мира» всем желающим предлагается создать свою фигурку голубя как символ сегодняшней мирной жизни. Опубликованы инструкции и трафареты. Фигурку можно сфотографировать и «отправить в полет» в интернет-пространство с пожеланием мира и хештегами #ГолубьМира #МирНаЗемле.

Чтобы принять участие в флешмобе #ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ, пользователям нужно снять видео, на котором они поют песню или рассказывают стихотворение военного времени, прислать его на почту shilovskaya.sa@pmc-tver.ru до 12:00 24 июня. Общий ролик будет размещён в соцсети после окончания сбора заявок. Также можно опубликовать видео на собственных страницах в социальных сетях с хештегами #парадпобедителей #радостьпобеды #год2020 #годпамятииславы #МолодежьТвери.

Кроме того, 24 июня в 12:00 по местному времени, после окончания Парада Победы в столице, по всей стране в течение 1 минуты раздастся гудок в знак приверженности миру на всей земле: гудки дадут предприятия, корабли, общественный транспорт всех видов, сельскохозяйственная техника и автолюбители, прозвенят церковные колокола. Принять участие в акции «Гудок Победы» приглашают всех жителей Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области