В Тверской области открываются фитнес-клубы, стоматологические клиники и объекты общепита – Губернатор Игорь Руденя подписал постановление об отмене ряда ограничений

Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал постановление об отмене с 24 июня отдельных ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в регионе. В Верхневолжье при соблюдении санитарных требований и социальной дистанции открываются для посещения парки, детские игровые площадки.

Также со среды возобновляют работу предприятия общественного питания, ярмарки, объекты розничной торговли, МФЦ, учреждения библиотечной сети и выставочные залы.

Открываются физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, СПА- и массажные салоны, солярии, сауны и другие объекты, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие граждан.

Вновь начинают принимать пациентов стоматологические клиники.

Также с 24 июня допускается бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, гостиницах, хостелах, туристических базах, гостевых домах и иных аналогичных объектах, в которых предоставляются услуги по временному проживанию.

Разрешается посещение школ, учреждений дополнительного и среднего профессионального образования, детских садов – в последнее время в дошкольных учреждениях действовали только дежурные группы.

Разрешены прогулки на водном транспорте с проведением досуговых, развлекательных и культурных мероприятий.

Кроме того, 6 июля начинают работу загородные детские лагеря.

Деятельность всех этих объектов и организаций возобновляется при условии соблюдения санитарных требований. Все сотрудники должны пользоваться средствами индивидуальной защиты и ежедневно проходить термометрию. Люди с повышенной температурой тела или другими признаками инфекционного заболевания отстраняются от работы. Обязательна дезинфекция помещений и наличие дезинфицирующих средств для использования посетителями при входе в соответствующий объект, соблюдение социальной дистанции.

С 20 июня в Тверской области возобновлена работа летних кафе, посещение музеев и проведение физкультурных и тренировочных занятий, а также посещение спортивных площадок на открытом воздухе.

Также возобновлено проведение тренировочных занятий для спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации, сборных команд Тверской области и профессиональных спортивных клубов (команд) Тверской области на спортивных площадка и в спортивных залах и сооружениях.

С 20 июня отменены введенные ранее ограничения на въезд на территории городов Конаково и Удомля, ЗАТО Солнечный и ЗАТО Озерный.

Пресс-служба Правительства Тверской области