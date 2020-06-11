Губернатор Игорь Руденя дал поручения по итогам обращения Президента Владимира Путина к нации

В Тверской области будет сформирован перечень поручений по итогам обращения Президентом РФ Владимира Путина к нации 23 июня. Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя, открывая заседание Президиума Правительства Тверской области.

«Особое внимание необходимо обратить на поручения, которые непосредственно касаются наших региональных полномочий – это продолжение реализации пакета мер поддержки наших граждан, в том числе выплаты на детей, меры поддержки по рынку труда, по льготной ипотеке. Обязательно участие региона в программе по дополнительной поддержке региональных бюджетов из федерального бюджета», - сказал Игорь Руденя.

Глава региона отметил также поручение Президента о снижении налогов для IT-бизнеса, а также возраста, с которого можно получить статус самозанятого, с 18 до 16 лет. Губернатор поручил при необходимости подготовить изменения в региональное законодательство для исполнения этих указаний Владимира Путина.

Целый блок выступления Главы государства касался поддержки граждан. Владимир Путин заявил, что в июле еще раз будут выплачено по 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет. Те семьи, кто уже получил июньскую выплату, июльскую получат автоматически.

Семьи, где оба родителя потеряли работу, продолжат получать по 3 тыс. рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице и в июле, и в августе.

Выплаты медикам, а также социальным работникам, которые трудятся вахтовым методом в целях недопущения вспышек заболевания коронавирусом в учреждениях соцзащиты, будут продлены на два месяца. При этом, как подчеркнул Президент, стимулирующие выплаты и доплаты не только освобождаются от налогов, но и будут учитываться при расчёте отпускных.

Также Владимир Путин сообщил, что льготная ипотека под 6,5% годовых будет распространена на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей, а в крупных городах — до 12 млн рублей.

Проценты по страховым взносам в IT-сфере будут снижены с 14% до 7,6%, налог на прибыль будет 3% вместо 20%.

Также Президент отметил, что в дополнение к 200 млрд рублей, уже выделенным на борьбу с коронавирусом. регионы страны получат еще 100 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области