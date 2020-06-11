В Тверской области по национальному проекту продолжается ремонт автодороги «Москва - Рига» - Андреаполь - Пено - Хитино

В 2020 году в эксплуатацию введут 33,3 км дороги «Москва - Рига» - Андреаполь - Пено – Хитино, которая ремонтируется по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Уже уложено 16 км асфальта.

Губернатор Игорь Руденя считает – благодаря участию Тверской области в национальном проекте решаются основные задачи в дорожной сфере: приведение в порядок ключевых направлений, обеспечивающих доступность социальных учреждений, объектов экономики, туризма.

Сейчас ремонт на дороге «Москва - Рига» - Андреаполь - Пено – Хитино ведется на четырех участках в Осташковском городском округе, Пеновском и Андреапольском муниципальных округах. В процессе работ также будут укреплены обочины, отремонтированы съезды и посадочные площадки, установлены дорожные знаки, сигнальные столбики, барьерное ограждение, нанесена дорожная разметка термопластиком.

Автодорога «Москва - Рига» - Андреаполь - Пено - Хитино проходит по территории четырех муниципальных образований: Андреапольского, Пеновского и Западнодвинского муниципальных округов и Осташковского городского округа. Ее общая протяженность составляет 111,7 км.

Автодорога входит в опорную дорожную сеть региона. Она связывает северо-западные районы Тверской области с федеральной трассой М-9 «Балтия», а также является одним из туристических маршрутов к озеру Селигер. Кроме того, по ней можно проехать к уникальному памятнику деревянного зодчества в Ширковом погосте – Церкви Рождества Иоанна Предтечи.

В 2019 году был отремонтирован участок в 17,7 км в Пеновском муниципальном округе. В 2020 году работы продолжены уже в рамках национального проекта. Государственный контракт сроком на три года заключен с подрядной организацией ЗАО «АБЗ-Дорстрой».

С 2020 по 2022 год подрядчику предстоит отремонтировать 80 км автодороги в Осташковском городском округе, Андреапольском, Пеновском и Западнодвинском муниципальных округах.

Всего в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в эксплуатацию должно быть введено 153,6 км автодорог регионального значения. Это направления «Осташков - Селижарово – Ржев», «Красномайский – Фирово», «Тверь - Бежецк - Весьегонск – Устюжна», «Торжок – Осташков», «Дубна - Кимры – Горицы», «Тверь - Рождествено - 1-е Мая – Ильинское», «Москва - Рига» - Андреаполь - Пено – Хитино». Дорожные работы ведутся на всех объектах нацпроекта.

Всего в этом году в Тверской области планируется отремонтировать 536 км дорог регионального и местного значения. Общий объём дорожного фонда составляет 11,5 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области