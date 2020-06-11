В Тверской области стимулирующие выплаты получают 979 сотрудников социальных учреждений, работающие вахтовым методом

Более 39,9 млн рублей федеральных средств будет направлено на стимулирующие выплаты сотрудникам 14 стационарных учреждений социальной защиты населения, перешедших в режим консервации. Решение принято 23 июня на заседании Бюджетной комиссии региона, которое провелГубернатор Игорь Руденя.

Выплаты предусмотрены сотрудникам домов-интернатов, специальных и психоневрологическихучреждений для престарелых и инвалидов, комплексным центрам социального обслуживания населения – всем, кто в эти месяцы заступает на двухнедельные вахты, чтобы не допустить распространения коронавируса среди людей старшего поколения, наиболее подверженных заболеваниям. Сейчас это 979 соцработников, которые заботятся о 3780 проживающих в учреждениях.

«Понимаем, что сотрудникам социальных учреждений сейчас непросто. Считаю необходимым рассмотреть возможность о дополнительном награждении специалистов отрасли, особо отметить их непростой, но важный труд. При этом хочу подчеркнуть необходимость сохранения дисциплины и соблюдения особого режима в социальных учреждениях региона», – сказал Игорь Руденя.

Выплаты осуществляются врачам, а также среднему медперсоналу, социальным и педагогическим работникам, административно-управленческому персоналу – 40 тыс. рублей и 25 тыс. рублей соответственно, а в случае выявления в учреждении коронавирусной инфекции – 60 тыс. рублей и 35 тыс. рублей. Для младших медицинских работников и технического персонала предусмотрены выплаты в 15 тыс. рублей и 10 тыс. рублей, в случае выявления в организации COVID-19 – 20 тыс. рублей и 15 тыс. рублей.

Социальные работники уже получили выплаты за работу на вахтах до 15 мая. На эти цели было направлено 28 млн рублей федеральных средств.

За счет средств регионального бюджета производятся доплаты так, чтобы сотрудники учреждений, где не выявлена коронавирусная инфекция, получали такие же выплаты, что и работающие в учреждениях с выявленным коронавирусом.

Врачам, независимо от выявления COVID-19 в учреждениях, где они работают, предусмотрена надбавка в 60 тыс. рублей; среднему медперсоналу, социальным и педагогическим работникам, административно-управленческому персоналу – 35 тыс. рублей; младшим медработникам – 20 тыс. рублей; техническому персоналу – 15 тыс. рублей.

На осуществление этих выплат из регионального бюджета выделено свыше 24,8 млн рублей.

Учреждения социального обслуживания Верхневолжья перешли на работу вахтовым методомс 17 апреля. Организации обеспечены средствами индивидуальной защиты, лекарственными препаратами, проводится постоянная дезинфекция помещений, наблюдение за состоянием здоровья проживающих граждан, в случае признаков заболеваний обеспечивается тестирование на коронавирусную инфекцию.

Сфере социальной защиты уделено особо внимание при внесении поправок в Конституцию РФ, которые выносятся на общероссийское голосование с 25 июня по 1 июля. Обновлённый закон позиционирует Российскую Федерацию как социальное государство, где гарантируется обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий.

Пресс-служба Правительства Тверской области