В Тверской области начал работу Центр семейного хобби, где творческие дети и их родители смогут проводить совместные мероприятия, обмениваться опытом. Идеяоткрытия в регионе такого центра была озвучена и поддержана Губернатором Игорем Руденей в Международный деньзащиты детей, 1 июня, во время общения в режиме видеоконференцсвязи главы региона с семьями Верхневолжья.

«Поддерживаю создание такого центра. Также запланируем создание филиалов в муниципалитетах. В текущей ситуации он может работать в режиме интернет-общения, а когда позволит обстановка - в очной форме», - сказал Игорь Руденя.

Центр семейного хобби создан на базе Тверского областного центра «Семья». Работа центра началась с запуска онлайн-передачи «Семейное хобби». В первом выпуске приняли участие 16 семей региона, которые обменялись опытом о совместном времяпровождении, досуге, интересных занятиях.

Первооткрывателями цикла онлайн-передач стали победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года-2020» в номинации «Молодая семья» Алексей и Мария Осиповы из Андреапольскогомуниципального округа. Алексей и Мария вместе с двумя детьми провели танцевальный мастер-класс.

В ближайшую встречу гости передачи научатся готовить буррито с многодетной семьей Веселовых из Твери.Занятия проходят на площадке Zoom по пятницам в 14.00.

Сегодня семьям с детьми, вопросам демографии уделяется особое внимание. В поправках к Конституции РФ, голосование по которым состоится с 25 июня до 1 июля, подчеркивается, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России.

В 2020 году на федеральном и региональном уровнях приняты решения по дополнительной поддержке семей. В том числе в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой.

С 1 июня в рамках федеральной поддержки в Тверской области начались перечисления ежемесячной выплаты на ребёнка от 3 до 7 лет семьям с невысоким доходом, а также единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет.

В Верхневолжье с 1 июля начнётся прием заявлений на региональные выплаты на детей от 16 до 18 лет включительно. Данная мера поддержки введена по инициативе Губернатора Игоря Рудени и будет оказана на каждого ребенка, рожденного с 1 января 2002 года по 10 мая 2004 года. На детей, рожденных начиная с 11 мая 2004 года распространяется федеральная выплата. Для многодетных семей величина выплаты составит 5 тыс. рублей, для остальных семей - 3 тыс. рублей.

Семьи, в которых воспитываются 33 тысячи детей до 3 лет, за апрель, май и июнь получают федеральные выплаты в размере 5 тыс. рублей.

Поддержка также предусмотрена гражданам с детьми, оставшимся без работы. Этой категории помимо повышенного пособия по безработице в размере 12 130 рублей, предоставляется доплата в 3 тыс. рублей на каждого ребёнка. Сегодня такая помощь осуществляется более чем на 2 тысячи детей.



Также с 1 июня началась выплата увеличенного пособия 6 751 рубля по уходу за ребёнком до 1,5 лет.

Всего на выплаты семьям Тверской области предусмотрено свыше 1,1 млрд рублей, их получат семьи, где воспитываются более 225 тысяч детей.

В Тверской области с этого года в дополнение к уже действующим внедрен ряд новых региональных мер в демографии. Это субсидии многодетным на приобретение транспортного средства, освобождение многодетных родителей от уплаты транспортного налога, предоставление матерям из многодетных семей компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области