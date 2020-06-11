Игорь Руденя поздравил тверских олимпийцев с Международным Олимпийским днем

23 июня, в Международный Олимпийский день, Губернатор Игорь Руденя поздравил с праздником тверских олимпийцев и в их лице всех профессиональных спортсменов и тренеров региона.Глава региона пообщался с Виктором Денисовым, Ольгой Ивановой, Богданом Пищальниковым, Ильей Первухиным, которые сейчас трудятся в областных спортивных учреждениях.

«Верхневолжье гордится выдающимися спортсменами, которые принесли нашей стране славу великой спортивной державы, создали традиции побед на олимпиадах.Все вы своими достижениями, тренерской и общественной работой продолжаете спортивные традиции нашей страны. Хочу поблагодарить вас за этот труд, важный для Тверской области и всей России», – отметил Игорь Руденя.

На встрече шла речь о традициях олимпийского движения Тверской области, перспективах участия тверских спортсменов в Олимпийских играх в Токио 2021 году.Как отметили участники общения, перенос Олимпиады позволит повысить мастерство, достойно подготовиться к соревнованиям.

В списки кандидатов на участие в предстоящей Олимпиаде вошли 11 представителей Тверской области. В том числе это гребцы, легкоатлеты, дзюдоисты.

С 20 июня в тверском регионе сняты ограничения на проведение тренировочных занятий для спортсменов сборных команд Российской Федерации и Тверской области, а также профессиональных клубов.

Директор комплексной спортивной школы олимпийского резерва №2, президент Олимпийского совета Тверской области Богдан Пищальников поблагодарил Игоря Руденю за это решение.

«Очень важно возобновление тренировок.Большое спасибо за внимание к развитию спорта в регионе в целом», – сказал Богдан Пищальников.

На встрече также обсуждалось поэтапное возобновление работы детских спортивных секций. Тему поднял начальник водной станции спортивной школы олимпийского резерва имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой Виктор Денисов.

Среди других актуальных вопросов – развитие профессионального спорта в регионе.

В Тверскую область по инициативе Губернатора Игоря Рудени возвращается профессиональный футбол – создан футбольный клуб «Тверь», который получил право на участие в соревнованиях Профессиональной футбольной лиги в сезоне 2020-2021 годов.22 июня команда провела первую в своей истории тренировку. На стадион «Юность» в Твери с соблюдением санитарных мер вышли 24 футболиста. В дальнейшем запланировано строительство в городе Твери крытого футбольного манежа с академией футбола, где смогут обучаться дети из всех муниципальных образований нашего региона.

Ещё одно важное направление работы связано с созданием современных спортивных объектов, в том числе завершение строительства гребных баз в областной столице – центра по видам гребли на реке Волге и гребной базы на Тверце.

В 2020 году планируется ввести в эксплуатацию спорткомплекс в посёлке Сонково, центр стрелковых видов спорта «Березино» в Калининском районе. В ближайшие годы запланировано строительство ФОКа с плавательным бассейном в Бежецке, универсального спортзала в Твери, спортивного ледового комплекса в Вышнем Волочке.

Как отметил Игорь Руденя, сегодня приоритетной задачей является реализация эффективной системы мер по привлечению детей и молодёжи Тверской области к занятиям физкультурой и спортом, выявлению и поддержке талантливых ребят.

В настоящее время в Тверской области развивается 33 олимпийских вида спорта, которыми занимаются более 24 тысяч человек. Наиболее популярными являются гребля на байдарках и каноэ, лыжные гонки, гребной спорт, единоборства, а также футбол, хоккей, баскетбол, волейбол.

137 тверских спортсменов входят в состав спортивных сборных команд Российской Федерации по олимпийским видам спорта.

Тверская область богата спортивными традициями и достижениями олимпийцев. Спортивной славе регион обязан победами Юрия Михайлова, Федора Богдановского, Антонины Серединой, Виктора Капитонова, Дмитрия Бехтерева, Виктора Денисова, Ильи Ковальчука, Ильи Первухина и других олимпийцев.

Пресс-служба Правительства Тверской области