В Тверской области более 6000 общественных наблюдателей готовы к работе на участках для голосования по поправке к Конституции РФ

Общественная палата Тверской области сегодня, 23 июня, провела пресс-конференцию о предварительных итогах формирования пула общественных наблюдателей за голосованием по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.

Как отметил председатель региональной Общественной палаты Александр Бутузов, в настоящее время зарегистрирован 6051 наблюдатель. Только 6 заявок были отклонены – в связи с тем, что заявителю еще не исполнилось 18 лет либо он не был зарегистрирован на территории Тверской области. Заявления принимаются до 29 июня.

«Перед нами стоит задача – максимально охватить наблюдением участки для голосования. Там, где зарегистрировано более 500 участников, будут присутствовать по 6 наблюдателей. На участках, к которым прикреплены менее 500 граждан, – до трех наблюдателей. Этот позволит обеспечить легитимность всех процедур и форм общероссийского голосования», – считает Александр Бутузов.

Он сообщил, что при методической поддержке Общественной палаты РФ проведена большая организационная работа. Все наблюдатели будут обеспечены именными бейджами, а также блокнотами общественного наблюдателя, в которых можно будет не только фиксировать возможные нарушения процедур, но и отмечать соблюдение на участке для голосования санитарно-эпидемиологических требований. В Общественной палате региона создан Ситуационный центр, который в дни голосования с 25 июня по 1 июля будет получать сигналы наблюдателей с мест и оперативно реагировать на них во взаимодействии с аппаратом Уполномоченного по правам человека в Тверской области.

Александр Бутузов поблагодарил 39 общественных организаций и объединений региона за активное участие в формировании пула общественных наблюдателей. Это, прежде всего, советы ветеранов, Женская ассамблея Тверской области, молодежные и профсоюзные организации, а также региональные отделения парламентских партий.

«Наш пул наблюдателей, по сравнению с прошлыми годами, вырос в 3 раза», – отметил Александр Бутузов.

В пресс-конференции также приняла участие член Общественной палаты РФ нового созыва, директор Тверской областной картинной галереи Татьяна Куюкина. Она подчеркнула, что голосование предусматривает различные формы участия в нем граждан и надо обязательно ими воспользоваться, а наблюдатели проконтролируют законность процедур.

«Предлагаемые изменения в Конституцию – это не только фиксация того, как изменилась страна с момента принятия Основного закона в 1993 году, но и взгляд в будущее. Важно, чтобы как можно больше людей выразили свое мнение о том, как наша стране будет жить дальше», – отметила Татьяна Куюкина.

Заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Парамонов на пресс-конференции также выразил мнение, что общественное наблюдение и само голосование пройдут на достойном уровне. Своих наблюдателей, в том числе в небольшие населенные пункты, направляет на участки и «Справедливая Россия». Об этом рассказал руководитель аппарата регионального отделения партии Сергей Юровский.

Александр Бутузов предложил подвести итоги работы общественных наблюдателей на следующей пресс-конференции в ближайшие дни после общероссийского голосования.

Общественная палата Тверской области