В Тверской области при поддержке Фонда Президентских грантов реализуют проект «Память сердца. Село прифронтовое»

Сохранение исторической памяти – ключевая задача проекта «Память сердца. Село прифронтовое», который реализует НКО «Каменский стан» в Рамешковском районе Тверской области. Проект – победитель первого конкурса Фонда президентских грантов 2020 года.

Поддержку НКО гарантирует одна из поправок в Конституцию Российской Федерации. Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменения в Основной закон пройдет с 25 июня по 1 июля.

По мнению Губернатора Игоря Руденя, в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне очень важно поддерживать социально значимые проекты патриотической направленности.

«Мы, как наследники великой державы, должны делать особый акцент на реализации проектов по сохранению памяти о героическом подвиге нашего народа, патриотическому воспитанию», – считает Игорь Руденя.

В рамках проекта «Память сердца. Село прифронтовое» открыта тематическая экспозиция на площадке дома культуры в селе Кушалино Рамешковского района и подготовлены волонтеры-экскурсоводы, которыми станут, в том числе, школьники района. Проведены ремонтные работы в помещении под размещение экспозиции, закуплено необходимое оборудование, собраны экспонаты.

Также в рамках проекта выпущена брошюра «Победа. Одна на всех». Тираж издания составил 100 экземпляров. Брошюры будут переданы в библиотеки, школы и дома культуры.

В 2020 году победителями двух конкурсов Фонда президентских грантов стали 29 социально ориентированных некоммерческих организаций Тверской области.

Социальные проекты Верхневолжья, ставшие победителями конкурса, направлены на охрану здоровья граждан и пропаганду активного образа жизни, экологическое просвещение, поддержку социально незащищенных категорий граждан, реализацию мероприятий в области культуры, сохранение исторической памяти.

Финансовая поддержка инициатив составила более 56,7 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области