Футбольный клуб «Тверь» провел первую тренировку на стадионе «Юность»

22 июня команда футбольного клуба «Тверь» провела первую в своей истории тренировку. На стадион «Юность» с соблюдением санитарных мер вышли 24 футболиста, которые провели часовое занятие.

19 июня Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал постановление о снятии ряда ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса три месяца назад. Так, с 20 июня в регионе разрешены тренировки профессиональных команд, а также сборных Тверской области по разным видам спорта.

«Мы очень ждали этого дня. Хочу отметить, что для нас делается всё возможное, очень приятно находиться в профессиональной среде. Прекрасно, что футбол после пандемии возвращается, пусть и с некоторыми ограничениями, которые, кстати, добавляют дисциплины», – отметил главный тренер ФК «Тверь» Вадим Гаранин.

В течение двух недель селекционная служба клуба будет вести переговоры с потенциальными игроками, в том числе изучать футболистов из Тверской области, включая нынешних воспитанников областной СШОР по футболу. 23 июня молодежная команда «СШОР-Волга» приступает к тренировкам.

16 июня футбольный клуб «Тверь» прошел лицензирование Российского футбольного союза (РФС). Созданный по инициативе Губернатора Игоря Рудени, тверской клуб получил право на участие в соревнованиях Профессиональной футбольной лиги в сезоне 2020-2021 годов.

Домашней ареной для официальных матчей «Твери» стал стадион «Юность», который ранее был сертифицирован РФС с присвоением четвертой категории.

Полностью сформирован тренерский штаб. Главному тренеру будет помогать Александр Аверьянов, тренером вратарей стал Максим Фролкин, тренером по физической подготовке – Илья Герд. На должность тренера-аналитика приглашен Антон Михашенок.

ФК «Тверь» планирует выступать в группе «Запад» ПФЛ, где ранее играла «Волга». По предварительной информации, турнир стартует в начале августа.

Решение о возрождении профессионального футбола в Тверской области принято в декабре 2019 года. Договоренность о сотрудничестве в этом направлении была достигнута на встрече Губернатора Игоря Рудени с президентом профессионального футбольного клуба «Арсенал» (г. Тула) Гурамом Аджоевым. В апреле 2020 года в регионе создан ФК «Тверь». Название нового футбольного клуба определялось народным голосованием.

Помимо «Юности» развитие тренировочной базы в Твери планируется на стадионах «Химик», «Центральный» и имени Вагжанова. Кроме того, запланировано строительство в областной столице футбольного манежа, реконструкция футбольной базы в поселке Эммаусс. Эти объекты также планируют задействовать в проведении соревнований.

В Тверской области футбол является одним из самых популярных и массовых видов спорта. По итогам 2019 года футболом занималось более 32 тысяч человек, из них в спортивных школах – почти 4 тысячи человек. В регионе функционирует 180 футбольных полей с естественным покрытием и 17 стадионов. Тренерский штат составляет свыше 90 специалистов.

Пресс-служба Правительства Тверской области