В Тверской области по итогам «Эстафеты памяти» создали видеоролик с участниками акции

В Тверской области завершилась «Эстафета Памяти». Областная молодежная патриотическая акция была приурочена ко Дню памяти и скорби 22 июня 1941 года.

«Эстафета памяти» проходила в формате онлайн под хэштегами #ЭстафетаПамятиРегион69 и #МолодежьПомнит.

В городах и районах Тверской области на братских захоронениях, у памятников и мемориалов воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, участники акции снимали видеоролики с участием активистов общественных организаций военно-патриотической направленности, юнармейцев и кадетов. Видеоролики публиковались в социальных сетях.

К 22 июня 2020 года подготовлен общий видеоролик в рамках «Эстафеты памяти», где представители городов и сельских поселений региона передают друг другу на Посту №1 памятные свечи.

Посмотреть видео можно по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=UZMgkhUoDmw.

22 июня к жителям Тверской области обратился Губернатор Игорь Руденя.

«79 лет назад началась Великая Отечественная война. На защиту Родины поднялся весь народ. Мы всегда будем помнить, что Великая Победа добыта мужеством и стойкостью защитников нашей земли, не щадивших сил и жизни для Отечества. Их героизм стал высшим выражением любви и верности Родине, высоких моральных ценностей, которые передаются из поколения в поколение», – отметил Игорь Руденя.

В День памяти и скорби в Верхневолжье проходят памятные мероприятия. В 3.30 в Твери состоялась традиционная акция «Свеча памяти». При соблюдении всех мер санитарной безопасности волонтеры и жители города возложили цветы и зажгли свечи. В знак 79-й годовщины начала Великой Отечественной войны и в память о погибших красноармейцах на 79 минут над мемориалом зажегся огонь.

В то же время стартовала еще одна патриотическая акция – «Памяти павших будьте достойны». На посты у Обелиска Победы, стелы «Город воинской славы», на братском захоронении на площади Ленина и Смоленском воинском захоронении заступили командиры подразделений и воспитанники военно-патриотического объединения десантного профиля «Сокол».

В 12.15 Тверская область присоединилась к Всероссийской минуте молчания. В это время, 22 июня 1941 года, прозвучало обращение народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова к гражданам Советского Союза о нападении нацисткой Германии и начале войны.

Сегодня в онлайн-формате организованы концерты, виртуальные выставки, различные акции. Тверская академическая областная филармония провела трансляцию онлайн-концерта «Великая весна». На официальном сайте Вышневолоцкого драматического театра представлен спектакль «А зори здесь тихие», на сайте Тверского областного академического театра – постановка «Вечно живые».

Тверской театр кукол на своей странице в социальной сети Вконтакте организовал видео-трансляцию мультипликационного фильма «Солдатская сказка» по К.Г. Паустовскому. Тверской областной Центр детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина – виртуальную беседу «Свеча памяти».

ДК «Пролетарка» подготовил культурно-просветительский проект «Пролетарский Рупор», виртуальными участниками которого можно стать на страницах социальных сетей учреждения.

Тверской областной Дом народного творчества на официальном сайте транслирует короткометражные фильмы детских и юношеских любительских видеостудий Верхневолжья в рамках проекта «Пусть всегда будет мир!».

Пресс-служба Правительства Тверской области