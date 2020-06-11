В Тверской области определено время работы участков для голосования с 25 июня по 1 июля

С 25 июня начинается Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

С 25 по 30 июня голосование проводится на территории населенных пунктов, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. Для участия в голосовании необходимо иметь при себе паспорт.

В отдаленных деревнях, дачных кооперативах и садовых товариществах, а также на придомовых территориях, территориях общего пользования и в иных местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования, можно будет проголосовать 25,26,29 июня с 8.00 до 13.00 и с 19.00 до 21.00, 30 июня с 8.00 до 13.00. В выходные дни (27 и 28 июня) голосование будет проводиться с 15.00 до 18.00.

В каждом отдельном населенном пункте оточной дате и времени проведения голосования участковые комиссии известят дополнительно.

В помещениях для голосования25, 26 и 29 июня голосование проводится с 15.00 до 19.00. 27 и 28 июня с 10.00 до 14.00. А 30 июня - с 15.00 до 17.00.

Кроме того, жители Тверской области могут воспользоваться возможностью принять участие в голосовании, не выходя из дома.Для этого необходимо позвонить в свою участковую комиссию для уточнения удобного дня и времени. Когда члены комиссии приедут к вам на дом, они попросят предъявить паспорт, заполнить бюллетень и опустить его в переносной ящик для голосования.

Непосредственно в день Общероссийского голосованияпо вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, 1 июля 2020 года, на территории Тверской области для граждан страны с 8.00 до 20.00 при соблюдении всех мер профилактики коронавируса будут открыты 1155 избирательных участков.

Помощь в реализации комплекса мер по обеспечению санитарной безопасности избирательным комиссиям оказывают Правительство Тверской области, исполнительные органы государственной власти, главы муниципальных образований.

Все участники голосования, члены избирательных комиссий, иные лица (включая наблюдателей, представителей средств массовой информации), находящиеся на участках для голосования, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Всеони уже поступили в Тверскую область.

В профилактических целях на каждом участке для голосования организуют пункт температурного контроля, будет проводиться регулярная санитарная обработка помещений. Специальные ограничительные линии и указатели движения помогут обеспечить соблюдение санитарной дистанции.

Подробно с предлагаемыми изменениями в Конституцию Российской Федерации, а также с правилами голосования можно ознакомиться на сайте https://конституция2020.рф По всем вопросам, касающимся голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию, можно обращаться на «горячую линию» Центральной избирательной комиссии РФ 8-800-200-00-20.

Пресс-служба Правительства Тверской области