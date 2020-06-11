100 жителей Тверской области с начала 2020 года получили господдержку на основе социального контракта

С начала 2020 года 100 жителей Тверской области получили государственную социальную помощь на основе социального контракта. Общая сумма поддержки составила свыше 6,8 млн рублей.

Социальные гарантии, поддержка населения страны, оказание адресной социальной помощи – один из ключевых блоков поправок к Конституции РФ, голосование по которым состоится с 25 июня до 1 июля.

В Верхневолжье механизм оказания адресной помощи в форме социального контракта действует уже несколько лет. В первую очередь он ориентирован на поддержку семей с детьми.

«В Тверской области действует эффективная система поддержки семьи, материнства, детства. Это важное условие успешного развития экономики и социальной сферы региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Программа социального контракта составляется совместно с семьей и предусматривает переход семьи на самообеспечение и повышение уровня жизни. Мера поддержки помогает создать личное подсобное хозяйство, организовать мастерские и мини-производства, которые обеспечат семейные нужды.

В настоящее время финансовая поддержка по социальному контракту в Тверской области может составить до 40 тыс. рублей семьям с низким доходом, до 100 тыс. рублей для семей, которые воспитывают одного или двоих детей, до 150 тыс.рублей для многодетных семей.

Также предусмотрены выплаты для одиноко проживающих граждан и жителей региона, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Социальный контракт заключается на период от двух лет и трех месяцев до трех лет. Всего в 2020 году в региональном бюджете на реализацию проекта заложено свыше 21 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области