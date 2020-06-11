Более 1000 школьников и студентов Тверской области приняли участие в образовательном проекте по безопасности дорожного движения

В Верхневолжье реализован социальный проект «Хищные дороги», главная задачакоторого заключалась в формировании у молодежи региона ответственного отношения к безопасности дорожного движения.В 2019 году проект стал победителем конкурса на предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданского общества.Участниками стали более 1000 школьников и студентов из 10 образовательных учреждений Верхневолжья.

Губернатор Игорь Руденя считает, что НКО региона вносят большой вклад в реализацию социально значимых проектов, направленных на поддержку людей старшего поколения, патриотическое воспитание, просвещение молодежи и многое другое. О поддержке и особом статусе НКО говорит одна из поправок в Конституцию Российской Федерации.

В рамках проекта было проведено 16 образовательных мероприятий в 7 районных центрах Тверской области - Бежецке, Ржеве, Вышнем Волочке, Лихославле, Торжке, Нелидово, Конаково.

Юристы и волонтеры рассказали молодежи региона об основах безопасного поведения на дорогедля пешеходов, велосипедистов, молодых водителей, было уделено внимание основным правилам поведения в случае аварийной ситуации. В апреле все мероприятия интенсива были переведены в режим онлайн.

Проект«Хищные дороги» был реализован Тверским региональным отделением «Ассоциация юристов России» при поддержке Министерства образования Тверской области и регионального Управления ГИБДД. Проект был поддержан Управлением ГИБДД УМВД по Тверской области, Министерством образования Тверской области, Тверским государственным университетом.

Организаторы продолжают реализацию проекта на территории региона. «Хищные дороги 2.0» стал победителем второго конкурса Фонда президентских грантов. Поддержка составила 1,5 млн рублей.

В рамках проекта будет продолжено правовое просвещение молодежи в сфере безопасности дорожного движения. Кроме того, добавлен отдельный образовательный блок – безопасность на дороге для молодых водителей.

Завершить проект планируется региональным форумом. Предполагается, что форум станет эффективной площадкой взаимодействия органов государственной власти, местного самоуправления, общественных объединений и населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения.

Пресс-служба Правительства Тверской области