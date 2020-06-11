Тверская IT-компания разработает портал для Российского фонда фундаментальных исследований

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), который занимается конкурсным отбором иорганизационно-финансовым обеспечением реализации лучших научных проектов, представленныхроссийскими учеными, провел конкурс на рефакторинг и редизайнинтернет- портала. Победу одержала тверская команда разработчиков - компания ComplexSystems.

Перед разработчиком поставлена задача создать один из лучших порталов среди институтов развития Российской Федерации.Это должен быть современный и понятный инструмент для быстрого поиска информации о фонде, объявленных конкурсах и результатах поддержанных проектов. Запуск новой версии запланирован на август 2020 года.

Тверская команда успешно работает в IT-сфере с 2008 года. В портфеле компании есть как типовые проекты, так и крупные, напримерBI-система анализа данных по федеральным целевым программам для Минобрнауки РФ и другие.

Государственную поддержку научно-технического развития России, сохранения ее научного потенциала предлагается закрепить в Конституции РФ. Впервые в истории Конституция России будет упоминать информационные технологии, безопасность персональных цифровых данных.Голосование по вопросу включения в основной закон страны, в том числе и этой поправки, пройдет с 25 июня по 1 июля 2020 года.

«В Тверской области сосредоточены авторитетные научно-исследовательские институты и производственные объединения, IT-компании, способные предложить практически весь спектр продуктов и услуг. Ежегодный объём регионального рынка IT-технологий составляет около полутора миллиардов рублей. Но возможности Тверской области в этой сфере значительно больше», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В прошлом году в столице Верхневолжьяпрошёл IT-форум DigitalDays, который объединил на своей площадке более 800 представителей сферы из разных регионов России, обсуждалисьновейшие цифровые технологии и инновационные решения для предприятий.

В регионе уделяется особое внимание подготовке молодых кадров для IT-сферы. Осенью 2019 годав Твери был открыт Центр цифрового образования детей «IT-куб». С начала этого года 400 школьников региона прошли обучение в Центре, 1500 волонтёров были вовлечены в различные акции.

В этом году в Твери будет открыт IT-колледж. Учреждение на первом этапе начнёт свою деятельность в статусе структурного подразделения Тверского колледжа имени Коняева.

По словам Губернатора ИгоряРудени, IT-колледж станет передовой образовательной площадкой подготовки кадров для цифровой экономики в рамках соответствующего национального проекта.

К преподаванию будут привлекаться практикующие специалисты ведущих IT-компаний города Твери, сформированы программы для подготовки кадров.

Кроме того, уже в новом учебном году на базе колледжа имени Коняева будет запущена онлайн-платформа для повышения компетенций в сфере цифровой экономики среди всех студентов среднего профессионального образования тверского региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области