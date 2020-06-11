В Тверской области утверждён порядок предоставления региональной выплаты на детей от 16 до 18 лет включительно

В Верхневолжье утверждён порядок предоставления единовременной денежной выплаты на детей от 16 до18 лет включительно. Соответствующее Постановление Правительства Тверской области подписал Губернатор Игорь Руденя.

О введении новой региональной меры поддержки глава региона сообщил 1 июня во время общения в режиме видеоконференцсвязи с семьями Тверской области.

«Сегодня поддержка семей с детьми является нашим приоритетом. Рассчитываем, что все меры поддержки, принятые Президентом России, Правительством страны, руководством Тверской области, скажутся позитивно на демографии нашего региона», - сказал Губернатор Игорь Руденя.

Региональная поддержка будет оказана на каждого ребенка, рожденного с 1 января 2002 года по 10 мая 2004 года. На детей, рожденных начиная с 11 мая 2004 года, распространяется федеральная выплата.

Право на предоставление единовременной региональной выплаты имеет один из родителей или иной законный представитель ребенка, являющийся гражданином Российской Федерации, зарегистрированный по постоянному месту жительства на территории Тверской области не менее пяти лет, предшествующих дате обращения за назначением выплаты.

18-летние жители области (родившиеся с января по 1 июля 2002 года включительно) смогут получить выплату сами. В том числе это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Обязательное условие - регистрация по месту жительства на территории Тверской области не менее пяти лет.

Для многодетных семей величина выплаты составит 5 тыс. рублей, для остальных - 3 тыс. рублей.

Для предоставления единовременной выплаты необходимо обратится с заявлением в центр социальной поддержки населения по месту жительства или в филиал МФЦ. К заявлению дополнительно прилагаются копии паспортов заявителя и ребёнка, на которого назначается выплата. Также дополнительно к этому заявитель вправе по собственной инициативе предоставить копии свидетельства о рождении ребенка, удостоверения многодетной семьи.

Заявление также может быть направлено в центры социальной поддержки населения посредством почтовой связи, при наличии технической возможности в форме электронного документа подписанного электронной подписью с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Копии документов, представленные в бумажном виде в МЦФ или центр соцзащиты, должны быть заверены в установленном порядке или представлены с предъявлением подлинников. Копии документов, направляемые почтой, должны быть также заверены.

Выплаты будут производиться с июля до октября 2020 года.

Сейчас по инициативе Президента Владимира Путина в России реализуется целый комплекс мер поддержки семей с детьми. В поправках к Конституции РФ, голосование по которым состоится с 25 июня до 1 июля, подчеркивается, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Это предусматривает дальнейшую поддержку семей с детьми, строительство перинатальных центров, школ и детских садов, создание всех условий для рождения, образования и развития детей.

С 1 июня в рамках федеральной поддержки в Тверской области начались перечисления ежемесячной выплаты на ребёнка от 3 до 7 лет семьям с невысоким доходом, а также единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет.

Семьи, в которых воспитываются 33 тысячи детей до 3 лет, за апрель, май и июнь получают выплаты в размере 5 тыс. рублей.

Поддержка также предусмотрена гражданам с детьми, оставшимся без работы. Этой категории помимо повышенного пособия по безработице в размере 12 130 рублей, предоставляется доплата в 3 тыс. рублей на каждого ребёнка. Сегодня такая помощь осуществляется более чем на 2 тысячи детей.

Также с 1 июня началась выплата увеличенного пособия 6 751 рубля по уходу за ребёнком до 1,5 лет на 1 800 детей.

Всего на выплаты семьям Тверской области предусмотрено свыше 1,1 млрд рублей, их получат семьи, где воспитываются более 225 тысяч детей.

Пресс-служба Правительства Тверской области