22 июня, в День памяти и скорби, Тверская область присоединится к Всероссийской минуте молчания. Она состоится в 12.15. Именно в это время, 22 июня 1941 года, прозвучало обращение народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова к гражданам Советского Союза о нападении нацисткой Германии и начале войны.

Сегодня к минуте молчания присоединятся телеканалы и радиостанции, различные организации и компании, каждый житель страны.

В 12:15 Россия погрузится в тишину, чтобы вспомнить всех, кто не вернулся домой с полей сражений Великой Отечественной войны. Минуту молчания представит советский и российский теле - и радиоведущий, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Игорь Леонидович Кириллов.

В связи с памятной датой к ветеранам Великой Отечественной войны, жителям Тверской области обратился Губернатор Игорь Руденя.

«79 лет назад началась Великая Отечественная война. На защиту Родины поднялся весь народ. Мы всегда будем помнить, что Великая Победа добыта мужеством и стойкостью защитников нашей земли, не щадивших сил и жизни для Отечества. Их героизм стал высшим выражением любви и верности Родине, высоких моральных ценностей, которые передаются из поколения в поколение. Поколение победителей всегда будет для нас примером честного и бескорыстного служения России», – отметил Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул: сегодня общий долг – защитить и сохранить историческую правду о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны.

Сегодня в Тверской области проходят памятные мероприятия. В онлайн-формате организованы концерты, виртуальные выставки, различные акции.

В 16.00 Тверская академическая областная филармония начнёт трансляцию онлайн-концерта «Великая весна». В программе прозвучат песни военных лет и песни о войне.

На официальном сайте Вышневолоцкого драматического театра жители региона сегодня смогут посмотреть спектакль «А зори здесь тихие», на сайте Тверского областного академического театра пройдёт показ спектакля «Вечно живые».

Тверской театр кукол на своей странице в социальной сети Вконтакте организует видео-трансляцию мультипликационного фильма «Солдатская сказка» по К.Г. Паустовскому.

На сайте Тверского областного Центра детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина состоится виртуальная беседа «Свеча памяти».

Тверской областной дворец культуры «Пролетарка» подготовил культурно-просветительский проект «Пролетарский Рупор», виртуальными участниками которого можно стать на страницах социальных сетей учреждения.

Тверской областной Дом народного творчества на официальном сайте в этот день транслирует короткометражные фильмы детских и юношеских любительских видеостудий Верхневолжья в рамках проекта «Пусть всегда будет мир!»

22 июня в официальных группах в Однокласниках и Вконтакте Карельского национального краеведческого музея г. Лихославля будет представлен сюжет «Лихославль в годы Великой Отечественной войны», а также проект «Открытка памяти «Тот самый первый день войны».

По 30 июня Тверская областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького приглашает жителей региона посетить виртуальную выставку репродукций «Плакаты огненных лет».

22 июня в Твери прошла акция «Свеча памяти». Она проводится ежегодно и традиционно стартует в час, когда началась Великая Отечественная война.

В 3:30 утра у Обелиска Победы при соблюдении всех мер санитарной безопасности волонтеры и жители города возложили цветы и зажгли свечи. В знак 79-й годовщины начала Великой Отечественной войны и в память о погибших красноармейцах на 79 минут над мемориалом зажегся огонь.

Перед началом акции воспитанники военно-патриотического объединения десантного профиля «Сокол» заступили на Пост № 1.

22 июня в то же время стартовала еще одна патриотическая акция – «Памяти павших будьте достойны». Она организована сразу в четырех памятных местах областной столицы: у Обелиска Победы, возле стелы «Город воинской славы», на братском захоронении на площади Ленина и на Смоленском воинском захоронении. На каждом объекте на пост заступили командиры подразделений и воспитанники Военно-патриотического объединения десантного профиля «Сокол». Продолжительность мероприятия символично составила 79 минут.

Пресс-служба Правительства Тверской области