22 июня, в час начала Великой Отечественной войны, в Твери прошла акция «Свеча памяти»

22 июня, в День памяти и скорби, в Твери прошла акция «Свеча памяти». Она проводится ежегодно и традиционно стартует в час, когда началась Великая Отечественная война.

Памятное мероприятие началось в 3:30 утра у подножия Обелиска Победы. В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией ее участники соблюдали меры санитарной безопасности.

Состоялось возложение цветов и свечей к подножию Обелиска с участием волонтеров, жителей города. В знак 79-й годовщины начала Великой Отечественной войны и в память о погибших красноармейцах на 79 минут над мемориалом зажжен огонь.

Перед началом акции «Свеча памяти» воспитанники военно-патриотического объединения десантного профиля «Сокол» заступили на Пост № 1.

22 июня в то же время стартовала еще одна патриотическая акция – «Памяти павших будьте достойны». Она организована сразу в четырех памятных местах областной столицы: у Обелиска Победы, возле стелы «Город воинской славы», на братском захоронении на площади Ленина и на Смоленском воинском захоронении. На каждом объекте на пост заступили командиры подразделений и воспитанники Военно-патриотического объединения десантного профиля «Сокол». Продолжительность мероприятия символично составила 79 минут.

22 июня в связи с памятной датой к ветеранам Великой Отечественной войны, жителям Тверской области обратился Губернатор Игорь Руденя.

«79 лет назад началась Великая Отечественная война. На защиту Родины поднялся весь народ. Вчерашние выпускники прямо со школьной скамьи, вместе с отцами уходили на фронт. Женщины, старики и подростки без сна и отдыха трудились в поле, на заводах и фабриках. Мы всегда будем помнить, что Великая Победа добыта мужеством и стойкостью защитников нашей земли, не щадивших сил и жизни для Отечества. Их героизм стал высшим выражением любви и верности Родине, высоких моральных ценностей, которые передаются из поколения в поколение», – отметил Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул: сегодня общий долг – защитить и сохранить историческую правду о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Символом памяти о подвиге защитников станет Ржевский мемориал Советскому солдату.

Особые слова Игорь Руденя адресовал ветеранам.

«Низкий вам поклон за то, что отстояли свободу и мир для Отечества. Поколение победителей всегда будет для нас примером честного и бескорыстного служения России. Сердечно желаю вам бодрости духа, здоровья, добра и благополучия. Пусть небо над нашей любимой, великой Родиной всегда будет мирным», – подчеркнул Губернатор.

Пресс-служба Правительства Тверской области