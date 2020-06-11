Тверская швейная фабрика выдвинута на соискание Всероссийской общественной премии «За преданность детству»

Тверская швейная фабрика стала номинантом на присуждение Всероссийской общественной премии «За преданность детству», организатором которой является фонд всестороннего развития детей и молодежи «От винта», действующий под эгидой Министерства промышленности и торговли РФ.

Инициаторами выдвижения стали юные участники Международного фестиваля научно-технического творчества детей и молодежи «От Винта!».

Всероссийская общественная премия «За преданность детству» вручается ежегодно. Ее первым лауреатом в 2011 году стал Президент России Владимир Путин.

Тверская швейная фабрика – один из крупнейших производителей детской школьной формы в России. Объем производства в 2019 году составили около 104 000 единиц одежды.

Сейчас предприятие расширило свою деятельность и выпускает востребованную в условиях борьбы с коронавирусом продукцию – средства индивидуальной защиты для врачей.

В Тверской области более 35 предприятий легкой промышленности перепрофилировались на производство защитных масок. Ежесуточно ими производится порядка 135 тыс. масок. На производствах задействовано около 2 тысяч человек, организован режим работы в три смены.

Производство защитных масок помимо Тверской швейной фабрики налажено на Вышневолоцком комбинате «Парижская коммуна», Вышневолоцком хлопчатобумажном комбинате. Также к этой работе присоединились компании «Евротек», «Тверские узоры», «Аэлита», «Технология и продукты здоровья», «Фабрика здоровья», «Калязинская мануфактрура» и другие предприятия среднего и малого бизнеса.

В мае Губернатор Тверской области Игорь Руденя и Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров приняли участие в запуске нового производства медицинских респираторов «СПИРО-403» на Кимрской фабрике имени Горького.

Защитными масками, произведенными тверскими компаниями, обеспечиваются промышленные предприятия региона, организации торговли и общепита, аптечные сети, жители Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области