Тверская швейная фабрика выдвинута на соискание Всероссийской общественной премии «За преданность детству»

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Тверская швейная фабрика стала номинантом на присуждение Всероссийской общественной премии «За преданность детству», организатором которой является фонд всестороннего развития детей и молодежи «От винта», действующий под эгидой Министерства промышленности и торговли РФ.
Инициаторами выдвижения стали юные участники Международного фестиваля научно-технического творчества детей и молодежи «От Винта!».
Всероссийская общественная премия «За преданность детству» вручается ежегодно. Ее первым лауреатом в 2011 году стал Президент России Владимир Путин.
Тверская швейная фабрика – один из крупнейших производителей детской школьной формы в России. Объем производства в 2019 году составили около 104 000 единиц одежды.
Сейчас предприятие расширило свою деятельность и выпускает востребованную в условиях борьбы с коронавирусом продукцию – средства индивидуальной защиты для врачей.
В Тверской области более 35 предприятий легкой промышленности перепрофилировались на производство защитных масок. Ежесуточно ими производится порядка 135 тыс. масок. На производствах задействовано около 2 тысяч человек, организован режим работы в три смены.
Производство защитных масок помимо Тверской швейной фабрики налажено на Вышневолоцком комбинате «Парижская коммуна», Вышневолоцком хлопчатобумажном комбинате. Также к этой работе присоединились компании «Евротек», «Тверские узоры», «Аэлита», «Технология и продукты здоровья», «Фабрика здоровья», «Калязинская мануфактрура» и другие предприятия среднего и малого бизнеса.
В мае Губернатор Тверской области Игорь Руденя и Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров приняли участие в запуске нового производства медицинских респираторов «СПИРО-403» на Кимрской фабрике имени Горького.
Защитными масками, произведенными тверскими компаниями, обеспечиваются промышленные предприятия региона, организации торговли и общепита, аптечные сети, жители Верхневолжья.
Пресс-служба Правительства Тверской области