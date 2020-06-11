Жителям Верхневолжья предлагают присоединиться к онлайн-марафону #Судьба человека. Живая книга

Дан старт международному волонтерскому литературно-музыкальному онлайн-марафону #Судьба человека. Живая книга. Он станет частью реализуемого федерального проекта «Мое детство — война», включенного в план основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года памяти и славы.

До октября 2020 года волонтеры культуры планируют создать видеокнигу о судьбах поколений военного времени. В ней фотографии родственников участников проекта — представителей этих поколений: участников войны, тружеников тыла, «детей войны».

«Память о Великой Победе, о мужестве нашего народа, его решающей роли в разгроме нацизма всегда будет жить в каждом новом поколении граждан России», – считает Губернатор Игорь Руденя

Для участия в марафоне необходимо заполнить регистрационную форму

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuzPZGw7x5Wp306ciMBmG_KiZiPNhpCttNQQhue-zSsyEtZA/viewform, выбрав одну или несколько задач: прочитать и записать на видео отрывки рассказа «Судьба человека» Михаила Шолохова, исполнить и записать на видео песни из фильма «Судьба человека» или согласованные с оргкомитетом песни военных лет, а также песни, посвященные детям войны, представить фотографии военных лет из семейного архива, герои которых могут стать героями живой книги.

Организатор мероприятий — Общероссийская ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодежи. Реализация социальных проектов поддержана Фондом президентских грантов, членами Общественной палаты Российской Федерации.

Пресс-служба Правительства Тверской области