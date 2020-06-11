С 25 июня начинается общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

Уважаемые земляки, граждане России!

Избирательная комиссия Тверской области приглашает вас принять участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию России!

Этот процесс не займет у вас много времени. Проголосовать легко не только на своем избирательном участке, но и дома, и в любом другом удобном для вас месте – как в помещении для голосования, так и вне его.

Предлагаемые поправки в Основной Закон страны затрагивают все без исключения сферы нашей повседневной жизни. Важно именно ваше мнение о законодательном закреплении основных приоритетов развития России и ее гражданского общества на предстоящие годы и десятилетия.

Такой шанс обозначить свою гражданскую позицию выпадает не часто, и им обязательно стоит воспользоваться. Пожалуйста, уделите своей стране несколько минут, давайте вместе выберем будущее России!

Проголосовать до дня голосования можно в любой из дней с 25 по 30 июня

- в отдаленных населенных пунктах:

С 25 по 30 июня голосование проводится на территории населенных пунктов, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. В самых дальних деревнях, дачных кооперативах и садовых товариществах, а также на придомовых территориях, территориях общего пользования и в иных местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования, можно будет проголосовать в рабочие дни (25,26,29 июня) с 8.00 до 13.00 и с 19.00 до 21.00.

30 июня 2020 года голосование проводится с 8.00 до 13.00.

В выходные дни (27 и 28 июня) – голосуем с 15.00 до 18.00.

О дате и времени проведения голосования в каждом отдельном населенном пункте участковые комиссии известят вас заблаговременно.

- на своем избирательном участке:

Все участники голосования имеют возможность проголосовать заранее, с 25 по 30 июня в помещении соответствующей участковой избирательной комиссии в рабочие дни (25, 26, 29 июня) с 15.00 до 19.00, 30 июня - с 15.00 до 17.00.

В выходные дни (27 июня и 28 июня) проголосовать на участке можно с 10.00 до 14.00.

- не выходя из дома:

Можно проголосовать, не выходя из дома. Просто позвоните в свою участковую комиссию и обсудите удобное время. Голосование будет проведено прямо на вашей лестничной площадке или у дома. Вам нужно будет только показать членам комиссии паспорт, заполнить бюллетень и опустить его в переносной ящик для голосования.

- 1 июля 2020 года

Непосредственно в день общероссийского голосования, 1 июля 2020 года, на территории Тверской области для граждан России с 8.00 до 20.00 будут открыты двери 1155 помещений для голосования. Голосование пройдет с соблюдением всех санитарных норм, исключающих риски для здоровья граждан.

Для того, чтобы стать участником важнейшего события в истории нашей страны и определить новый формат ее Основного Закона, от вас нужны только добрая воля и паспорт (или заменяющий его документ, подтверждающий принадлежность к гражданству России).

Будущее страны определит воля каждого ее гражданина. Голосовать легко, и безопасно!

Пресс-служба избирательной комиссии