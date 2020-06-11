За пять месяцев 2020 года службой занятости трудоустроено около 6000 жителей Тверской области

С января по май 2020 года органами службы занятости Тверской области трудоустроено около 6000 жителей региона. Возможность временного трудоустройства на общественные работы получили 300 человек. Собственное дело за этот период зарегистрировали 46 бывших безработных.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, первоочередная задача — обеспечивать рабочими местами коренное население области.

«Мы должны дать жителям региона возможность реализовать свои способности в Тверской области и тем самым ежедневно вносить свой вклад в развитие экономики Верхневолжья», — считает глава региона.

В данный момент на территории Верхневолжья открыто порядка 11,8 тыс. вакансий.По информации Главного управления по труду и занятости Тверской области, на сегодняшний день наиболее востребованными являются специалисты инженерно-технического профиля, а также рабочие специальности: слесари, электрогазосварщики, электрики, операторы технологических установок, электромонтеры, токари, механики (всего заявлено 3,9 тыс. вакансий).

1,6 тыс. вакансий предлагается в сферах здравоохранения, спорта, социального обеспечения. Востребованы кадры в строительстве, транспортной отрасли, образовании и науке, сферах продаж, бытового обслуживания и других.

Службой занятости ведётся работа по расширению возможностей для поиска подходящей работы. По направлению органов службы занятости к профобучению приступили 750 безработных гражданин.

В рамках реализации национального проекта «Демография» по региональному проекту «Старшее поколение» на обучение направлено 660 граждан в возрасте 50 лет и старше, по региональному проекту «Содействие занятости женщин» - 189 женщин. Это молодые мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет, а также нетрудоустроенныеженщины, имеющие детей дошкольного возраста и обратившиеся в органы службы занятости.

Пресс-служба Правительства Тверской области