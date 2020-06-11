Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 21 июня 2020 г.

В Тверской области проведено более 102 тысяч лабораторных исследований на коронавирус

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 66 новых случаев коронавирусной инфекции. 1955 заболевших излечились от коронавируса.

- В регионе увеличены объемы тестирования, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 102664, в том числе за последние сутки их проведено 1672.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 3134 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1122 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- 57 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.

- Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 1093

Кимры 520

Конаковский район 287

Лихославльский район 210

Калининский район 150

Ржев 123

Вышневолоцкий городской округ 73

Торжок 61

Рамешковский район 58

Максатихинский район 56

Кимрский район 55

Кашинский городской округ 52

Андреапольский муниципальный округ 51

Бежецкий район 38

Зубцовский район 37

Бологовский район 32

Старицкий район 25

Нелидовский городской округ 24

Торопецкий район 22

Селижаровский район 20

Весьегонский муниципальный округ 17

Лесной муниципальный округ 15

Сонковский район 14

Торжокский район 12

Осташковский городской округ 13

Ржевский район 12

Калязинский район 11

Спировский район 9

Удомельский городской округ 8

Западнодвинский муниципальный округ 8

Кувшиновский район 7

Кесовогорский район 5

Оленинский муниципальный округ 4

Молоковский район 3

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

Краснохолмский район 2

Фировский район 1

ЗАТО Озёрный 1

Пеновский муниципальный округ 1

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских площадок. Рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах. А именно – при посещении магазинов, парикмахерских, салонов красоты, в общественном транспорте и такси, медицинских организациях, на предприятиях и других объектах с массовым пребыванием людей, деятельность которых не приостановлена.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте, пожилым гражданам - продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Пресс-служба Правительства Тверской области