Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 21 июня 2020 г.

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В Тверской области проведено более 102 тысяч лабораторных исследований на коронавирус
- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 66 новых случаев коронавирусной инфекции. 1955 заболевших излечились от коронавируса.
- В регионе увеличены объемы тестирования, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 102664, в том числе за последние сутки их проведено 1672.
- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 3134 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1122 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
- 57 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.
- Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 1093
Кимры 520
Конаковский район 287
Лихославльский район 210
Калининский район 150
Ржев 123
Вышневолоцкий городской округ 73
Торжок 61
Рамешковский район 58
Максатихинский район 56
Кимрский район 55
Кашинский городской округ 52
Андреапольский муниципальный округ 51
Бежецкий район 38
Зубцовский район 37
Бологовский район 32
Старицкий район 25
Нелидовский городской округ 24
Торопецкий район 22
Селижаровский район 20
Весьегонский муниципальный округ 17
Лесной муниципальный округ 15
Сонковский район 14
Торжокский район 12
Осташковский городской округ 13
Ржевский район 12
Калязинский район 11
Спировский район 9
Удомельский городской округ 8
Западнодвинский муниципальный округ 8
Кувшиновский район 7
Кесовогорский район 5
Оленинский муниципальный округ 4
Молоковский район 3
Жарковский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
Краснохолмский район 2
Фировский район 1
ЗАТО Озёрный 1
Пеновский муниципальный округ 1
В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских площадок. Рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах. А именно – при посещении магазинов, парикмахерских, салонов красоты, в общественном транспорте и такси, медицинских организациях, на предприятиях и других объектах с массовым пребыванием людей, деятельность которых не приостановлена.
Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте, пожилым гражданам - продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.
Пресс-служба Правительства Тверской области