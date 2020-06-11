Игорь Руденя поздравил медицинских работников Тверской области с профессиональным праздником

21 июня в России отмечается День медицинского работника. С профессиональным праздником сотрудников учреждений здравоохранения Тверской области поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Сегодня наши врачи, эпидемиологи, фельдшеры, медицинские сестры, лаборанты, санитарки, сотрудники скорой помощи, больниц и поликлиник трудятся на передовой во имя сохранения здоровья жителей Тверской области. В условиях всемирного противостояния новой эпидемии тверские медики проявили безграничную преданность своему делу, самоотдачу, человечность и великодушие. Благодаря вашему самоотверженному труду региональная система здравоохранения достойно проходит непростую проверку на прочность. От всей души благодарю вас за высокий профессионализм и настоящий подвиг, который вы совершаете каждый день», - отмечено в поздравлении Игоря Рудени.

Особые слова признательности и уважения глава региона выразил ветеранам тверской медицины за сохранение подвижнических традиций служения людям.

19 июня Губернатор Игорь Руденя обсудил в режиме видеоконференцсвязи с врачами и медицинскими сотрудниками больниц области актуальные для здравоохранения региона вопросы.

Губернатор подчеркнул – в кратчайшие сроки, во многом благодаря профессионализму врачей и других специалистов, система здравоохранения региона была мобилизована на борьбу с коронавирусной инфекцией. Это еще раз подчеркивает актуальность и важность вносимых поправок в Конституцию РФ, гарантирующих принципы доступной и качественной медицины для всех граждан Российской Федерации.

В Тверской области развёрнут госпитальный фонд на 1810 коек, из них 1473 с кислородом, включая 229 коек, подготовленных для аппаратов искусственной вентиляции легких.

В эти выходные завершается создание еще 241 койки. Таким образом, общий фонд составит 2051 койка, в том числе 1714 – с кислородом. Кроме того, дополнительно предусмотрен резерв в 700 коек.

Помощь пациентам с коронавирусной инфекцией в настоящее время в Тверской области оказывают 369 врачей, в том числе 53 реаниматолога, 614 специалистов среднего звена, 230 человек младшего медицинского персонала.

Из федерального бюджета Тверской области на стимулирующие выплаты медикам выделено 585,8 млн рублей. Из областного бюджета – 41,9 млн рублей, в том числе средства на питание и проживание специалистов. Стимулирующие надбавки выплачены более чем 6000 работникам медицинских организаций в полном объёме.

При общении Игоря Рудени с медиками рассмотрены стратегические приоритеты по системному развитию здравоохранения после завершения эпидемии.

15 июня с участием главы Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова был заложен памятный камень на месте строительства нового комплекса Детской областной клинической больницы. Реализация проекта рассчитана на три года. Открыта новая детская поликлиника в микрорайоне «Южный» города Твери, в планах – строительство детских поликлиник в областном центре, городах Торжке и Кимрах.

Также важным для регионального здравоохранения является обеспечение кадрами. На региональном уровне развивается система целевого набора. В этом году в Тверском государственном медицинском университете впервые для региона выделена отдельная квота, 200 мест, для подготовки специалистов по целевому набору. В 2019-м по целевым направлениям поступили 67 студентов, 94 ординатора. Обучающиеся получают ежегодные выплаты – 24 тыс. рублей на студента и 50 тыс. рублей на ординатора.

Реализуется программа «Земский доктор». В 2020-м единовременные выплаты в регионе были увеличены до 1,5 млн рублей для врачей и 750 тыс. рублей для фельдшеров, переехавших в удалённые и труднодоступные территории. Планируется предоставить выплаты 17 врачам, 17 фельдшерам и 8 медработникам. Единовременная выплата врачам при переезде в сельскую местность составляет 1 млн рублей, фельдшерам – 500 тыс. рублей, медработникам со средним специальным образованием – 300 тыс. рублей. В 2019 году выплаты получили 11 врачей, 3 фельдшера и 3 медработника.

Пресс-служба Правительства Тверской области