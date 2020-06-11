До 1 января 2021 года в жилых домах отменены проверки бытовых приборов учета для снижения рисков распространения коронавируса

До 1 января 2021 года отменяются проверки бытовых приборов учета в многоквартирных и других жилых домах, даже если срок поверки счетчиков уже истек. Такое решение принято на федеральном уровне для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщили в Росстандарте, ресурсоснабжающие и управляющие компании будут обязаны принимать показания таких приборов для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг, а неустойка (штрафы и пени) взыскиваться не будет.

Пресс-служба Правительства Тверской области