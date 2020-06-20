Многодетные семьи Тверской области приглашают стать участниками Всероссийского конкурса «Марафон талантов»

Дети из многодетных семей Тверской области могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Марафон талантов». Победители получат возможность выйти на сцену Государственного Кремлевского Дворца, спеть или станцевать с известными эстрадными исполнителями. Заявки на региональный этап конкурса принимаются до 1 августа онлайн на сайте https://многодетные-семьи.рф/marafon.

К участию приглашены как сольные исполнители, так и коллективы, в которых не менее 50% участников являются членами многодетных семей. Номинации конкурса – хореография, вокал, разговорный жанр.

Проект направлен на создание социальных лифтов, развитие творческого потенциала подрастающего поколения, социализацию детей.

Победители будут названы 10 сентября, финал запланирован на ноябрь. Лучшие конкурсанты будут приглашены для участия в концерте ко Дню Матери в Государственном Кремлевском дворце.

Организаторы конкурса – «Объединение многодетных семей города Москвы» и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2020 году проекту исполняется 6 лет. Ежегодно в марафоне принимают участие более 6 000 детей.

Пресс-служба Правительства Тверской области