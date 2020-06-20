Игорь Руденя поздравил со 100-летием участника Великой Отечественной войны Бориса Петровича Колесова

20 июня исполнилось 100 лет жителю Твери, участнику Великой Отечественной войны Борису Петровичу Колесову. С юбилеем от имени всех жителей Верхневолжья Бориса Петровича по телефону поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Вы представитель легендарного поколения победителей, на примере которого мы все воспитывались и воспитываем уже своих детей. Низкий поклон Вам за мирное небо над нашим Отечеством, которое Вы защищали в боях. И, как говорил легендарный летчик-истребитель, маршал авиации Александр Иванович Покрышкин, побеждают только те, кто не дрогнул и не повернул обратно. От всей души желаю Вам здоровья, счастья, мира, благополучия», – сказал Игорь Руденя.

Сегодня с юбилеем ветерана также поздравили офицеры 196-го военно-транспортного авиационного полка войсковой части № 41486 пос. Мигалово. Военнослужащие записали песню. Кроме того, для Бориса Петровича из кабины самолета во время полета было записано поздравление командира корабля авиационного отряда Ан-22, авиационной эскадрильи Ан-22, Ан-124 Виктора Чернышева.

Силами региональное управления МЧС во дворе дома, где проживает Борис Петрович, была организована трансляция видеопоздравления.

Борис Петрович обратился к Губернатору Игорю Рудене и всем, кто присоединился к поздравлениям с юбилеем, со словами благодарности.

«Большое спасибо за добрые слова. Благодарен всем, кто меня помнит и поздравляет с юбилеем. Со всех сторон вижу проявление заботы, также меня окружает моя большая семья. Долгие годы я занимался хозяйственной и административной деятельностью. Вся жизнь моя прошла в трудах. Отрадно видеть, как много сегодня делается в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве дорог, жилья», - отметил ветеран.

Борис Петрович Колесов в январе 1941 года поступил в 1-е Московское авиационно-техническое училище. В сентябре того же года был отправлен на Волховский фронт.

В 1942 году прибыл на Ленинградский фронт, управлял бомбардировщиком. Здесь же осенью 1943 года в воздушном бою получил контузию.

После выписки из госпиталя продолжил службу в 159 отд. роте центральной базы авиатехснабжения ВВС (г. Москва).

Военную службу окончил в феврале 1946 года. В мирное время работал в ВЛКСМ, являлся руководителем социально-ориентированных организаций.

Пресс-служба Правительства Тверской области