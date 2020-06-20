Жителей Тверской области приглашают принять участие в акции, посвящённой «детям войны»

Жителей Тверской области приглашают принять участие в акции «Моё детство - война». Это конкурс видеороликов- воспоминаний «детей войны».

Проект направлен на сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны в воспоминаниях очевидцев - людей, чьи детство и юность пришлись на военные и первые послевоенные годы.

Недопустимость фальсификации истории закрепляет одна из поправок в Конституцию РФ. В ст.67.1 говорится: «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается».

В Тверской области по инициативе Губернатора Игоря Рудени региональным законом официально утвержден статус «детей войны».

«Дети-войны» - наше «золотое» поколение, благодаря им в послевоенное время была создана базовая экономика и энергетика, заложены основные промышленные мощности. На их плечи легли все тяготы по восстановлению и развитию страны в послевоенное время. Статус «дети войны» - это не привилегия, это уважительное отношение и поддержка людей, которые своим трудом это заслужили», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Статус предусматривает меры социальной поддержки граждан, родившихся в период с 1 января 1928-го по 31 декабря 1945-го года. Это право на внеочередное медицинское обслуживание, внеочередной прием в организациях социального обслуживания и ряд других льгот.

Впервые в 2020 году в Тверской области ко Дню Победы свыше 77 тысяч «детей войны» получили выплату в размере 3 тыс. рублей. Тверская область – в числе 17 субъектов РФ, где введена данная мера поддержки именно для этой категории граждан.

Участникам конкурса «Моё детство- война» необходимо создать мини-интервью с «детьми войны» или рассказать об их судьбах, используя архивные фотографии и письма.

Специальная номинация — посты в социальных сетях в рамках флешмоба Общественной палаты РФ. Для участия ней нужно снять видео или написать рассказ, прочитать стихотворение или исполнить песню о судьбах детей на войне. Затем выложить видео или текст на личную страничку, вместе с хештегами #личноОВойне и #ОПРФ, указав дополнительные #моедетствовойна и #детивойны, #историяВОВ #[название региона по месту жительства героя], #[название населенного пункта по месту жительства героя].

Подробная информация о проекте размещена на сайте: https://www.glory-gallery.ru/moyo-detstvo-vojna.

Проект реализуется при поддержке Общественной палаты Российской Федерации. Оператором выступила Общероссийская Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодёжи.



Пресс-служба Правительства Тверской области.