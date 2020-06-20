Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 20 июня 2020 г.

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В Тверской области за прошедшие сутки 107 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 67 новых случаев коронавирусной инфекции. Со вчерашнего дня выздоровели 107 человек. Всего 1955 заболевших излечились от коронавирусной инфекции.
- В регионе увеличены объемы тестирования, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 100992, в том числе за последние сутки их проведено 2175.
- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 3068 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1056 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
- 57 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.
- Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 1076
Кимры 516
Конаковский район 284
Лихославльский район 209
Калининский район 144
Ржев 118
Вышневолоцкий городской округ 71
Торжок 57
Кимрский район 55
Максатихинский район 55
Рамешковский район 55
Андреапольский муниципальный округ 50
Кашинский городской округ 48
Бежецкий район 38
Зубцовский район 37
Бологовский район 27
Старицкий район 24
Нелидовский городской округ 24
Торопецкий район 21
Селижаровский район 17
Весьегонский муниципальный округ 17
Лесной муниципальный округ 15
Сонковский район 14
Торжокский район 12
Осташковский городской округ 12
Калязинский район 11
Ржевский район 11
Спировский район 9
Удомельский городской округ 8
Западнодвинский муниципальный округ 8
Кувшиновский район 7
Кесовогорский район 4
Молоковский район 3
Оленинский муниципальный округ 3
Жарковский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
Краснохолмский район 2
Фировский район 1
ЗАТО Озёрный 1
В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских площадок. Рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах. А именно – при посещении магазинов, парикмахерских, салонов красоты, в общественном транспорте и такси, медицинских организациях, на предприятиях и других объектах с массовым пребыванием людей, деятельность которых не приостановлена.
Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте, пожилым гражданам - продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.
Пресс-служба Правительства Тверской области