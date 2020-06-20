Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 20 июня 2020 г.

В Тверской области за прошедшие сутки 107 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 67 новых случаев коронавирусной инфекции. Со вчерашнего дня выздоровели 107 человек. Всего 1955 заболевших излечились от коронавирусной инфекции.

- В регионе увеличены объемы тестирования, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 100992, в том числе за последние сутки их проведено 2175.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 3068 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1056 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- 57 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.

- Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 1076

Кимры 516

Конаковский район 284

Лихославльский район 209

Калининский район 144

Ржев 118

Вышневолоцкий городской округ 71

Торжок 57

Кимрский район 55

Максатихинский район 55

Рамешковский район 55

Андреапольский муниципальный округ 50

Кашинский городской округ 48

Бежецкий район 38

Зубцовский район 37

Бологовский район 27

Старицкий район 24

Нелидовский городской округ 24

Торопецкий район 21

Селижаровский район 17

Весьегонский муниципальный округ 17

Лесной муниципальный округ 15

Сонковский район 14

Торжокский район 12

Осташковский городской округ 12

Калязинский район 11

Ржевский район 11

Спировский район 9

Удомельский городской округ 8

Западнодвинский муниципальный округ 8

Кувшиновский район 7

Кесовогорский район 4

Молоковский район 3

Оленинский муниципальный округ 3

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

Краснохолмский район 2

Фировский район 1

ЗАТО Озёрный 1

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских площадок. Рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах. А именно – при посещении магазинов, парикмахерских, салонов красоты, в общественном транспорте и такси, медицинских организациях, на предприятиях и других объектах с массовым пребыванием людей, деятельность которых не приостановлена.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте, пожилым гражданам - продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Пресс-служба Правительства Тверской области