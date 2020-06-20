В Тверской области ко Дню памяти святой благоверной княгини Анны Кашинской проводится региональный творческий конкурс

25 июня православные христиане отметят день памяти святой благоверной княгини Анны Кашинской. К этой дате приурочен региональный конкурс рисунков и изделий художественного творчества «Сияют нимбы сквозь века» для школьников и обучающихся профессиональных образовательных организаций.

«Анна Кашинская и Михаил Тверской – прославленные тверские святые, которых почитают во всей России. Они остались в истории примером самоотверженного служения своей земле и народу, воплощением патриотических и семейных ценностей», - считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Конкурс проводится по нескольким номинациям: авторская и традиционная кукла, рисунок, аппликация, вышивка, лоскутное шитьё, валяние из шерсти, резьба и роспись по дереву.

Для участия необходимо прислать заявку и фотографию конкурсной работы на электронный адрес crtdm_t@mail.ru до 23 июня 2020 года. Организатор конкурса – Центр развития творчества детей и молодёжи Тверской области.

Анна Кашинская, в монашестве София – тверская княгиня, святая Русской Православной Церкви, супруга князя Михаила Ярославича Тверского, казнённого в 1318 году в Орде. Её мощи были обретены в 1611 году в кашинской церкви во имя Пресвятой Богородицы. В 1650 году мощи перенесены в соборную Воскресенскую церковь, состоялась официальная канонизация Анны Кашинской. В 1909 году Синод объявил днём её памяти 12 июня (25 июня по новому стилю) – годовщину перенесения мощей. Сегодня нетленные останки святой находятся в Вознесенском храме города Кашина.

Пресс-служба Правительства Тверской области