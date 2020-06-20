В Тверской области возобновляется работа летних кафе, посещение музеев и тренировки на свежем воздухе – соответствующее постановление подписал Губернатор Игорь Руденя

19 июня Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал постановление об отмене с 20 июня отдельных ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в регионе. На территории Верхневолжья при соблюдении санитарных требований возобновляется работа летних кафе, спортивные тренировки на открытом воздухе, бронирование мест в гостиницах, посещение музеев.

С 20 июня 2020 года допускается проведение физкультурных и тренировочных занятий на открытом воздухе при условии совместных занятий не более 2 человек и обеспечения расстояния между занимающимися не менее 5 метров, а также посещение спортивных площадок на открытом воздухе.

Также возобновляется проведение тренировочных занятий для спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации, сборных команд Тверской области и профессиональных спортивных клубов (команд) Тверской области на спортивных площадка и в спортивных залах и сооружениях.

Разрешается посещение музеев индивидуальными посетителями и экскурсионными группами не более 5 человек при условии обеспечения социальной дистанции не менее 2 метров. При этом объекты общепита внутри зданий музеев работать не должны. Возобновляется также проведение пешеходных экскурсий по городу и в парковых зонах музеев группами численностью не более 10 человек также при обеспечения расстояния между людьми не менее 2 метров.

Еще одно значимое положение постановления Губернатора связано с туристической отраслью. С 20 июня допускается бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, гостиницах, туристических базах, гостевых домах и иных аналогичных объектах загородного типа с коттеджным размещением, в которых предоставляются услуги по временному проживанию граждан, а также в пансионатах, домах отдыха и гостиницах, расположенных в курортах местного значения и в иных санаторно-курортных организациях (санаториях). При этом на территории этих объектов не должны проводиться развлекательные и спортивные массовые мероприятия, а услуги общественного питания должны оказываться исключительно в помещениях, предназначенных для проживания.

Возобновляется также деятельность ресторанов, кафе, баров, столовых, закусочных и других предприятий (объектов) общественного питания при оказании ими услуг общественного питания на открытом воздухе Основное условие – обеспечение расстановки перегородок или расстановки столов на расстоянии не менее 2 метров.

Разрешается деятельность объектов розничной торговли, расположенных в сельской местности и административных центрах муниципальных районов, городских и муниципальных округов Тверской области с численностью жителей до 20 тысяч человек.

Деятельность всех этих объектов возобновляется при условии соблюдения санитарных требований. Все сотрудники должны проходить ежедневную термометрию с обязательным отстранением от работы людей с повышенной температурой тела или другими признаками инфекционного заболевания. Они должны пользоваться средствами индивидуальной защиты. Обязательна также дезинфекция помещений и наличие дезинфицирующих средств для использования посетителями при входе в соответствующий объект.

Кроме того, с 8.00 20 июня снимаются введенные ранее ограничения на въезд на территории городов Конаково и Удомля, ЗАТО Солнечный и ЗАТО Озерный.

Пресс-служба Правительства Тверской области