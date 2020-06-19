Уникальная филателистическая продукция, посвящённая Ржевскому мемориалу Советскому солдату, появилась в продаже в Твери и Ржеве

В Тверской области в продаже появилась уникальная почтовая продукция, посвященная Ржевскому мемориалу Советскому солдату. Почтовая марка с изображением мемориала выпущена тиражом 144 тыс. экземпляров. Тираж художественного тематического конверта составил 250 тыс. штук.

«Мемориал полностью готов к открытию. Надеемся, что он станет местом притяжения для всех, кому дорога память о великом подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Ввиду уникальности данной филателистической продукции, приобрести марку и тематический конверт можно в центральном почтовом отделении города Твери, по адресу: ул. Советская, д. 31, а также во всех городских отделениях почтовой связи Ржева.

В Москве 19 июня состоялась торжественная церемония гашения почтовой марки, посвящённой Мемориалу Советскому солдату подо Ржевом. Участники церемонии, среди которых были и ветераны Великой Отечественной войны Василий Георгиевич Захаров и Юрий Александрович Кореневский, поставили свои автографы на конвертах. Затем почтовая продукция была погашена специальным штемпелем Почты России.

Инициатива сооружения мемориала принадлежит ветеранам, в том числе тем, кто участвовал в боях под Ржевом. Идея была поддержана Президентом России, Союзным государством, Российским военно-историческим обществом. Строительство мемориала началось в 2019 году, он возводился на пожертвования. К настоящему времени все работы завершены.

Тверская область взяла на себя создание прилегающей к мемориалу инфраструктуры: подъездных дорог, стоянок, освещения, благоустройство прилегающей территории и т.д.

В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». 25-метровую бронзовую скульптуру Советского солдата весом более 80 тонн установили на 10-метровом восьмигранном холме.

В павильонах музея у мемориала Ржевскому солдату будут демонстрироваться фотографии, кадры военной хроники, связанные с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте.

Пресс-служба Правительства Тверской области