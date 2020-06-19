Утверждено расписание и особенности проведения ЕГЭ-2020

Утверждено расписание Единого государственного экзамена и особенности его проведения в 2020 году. Экзамен в стране пройдет по единому расписанию, которое предусматривает проведение пробного экзамена, основного и дополнительного периодов ЕГЭ.

В Тверской области для профилактики коронавируса в пунктах проведения экзаменационных испытаний будет обеспечено соблюдение всех санитарных норм и рекомендаций Роспотребнадзора, безопасность участников и организаторов ЕГЭ, людей, занятых в работе предметных и конфликтных комиссий.

Основной период ЕГЭ в этом году начнется с пробного экзамена 29 и 30 июня, в ходе которого будут протестированы все экзаменационные процедуры, 3 июля начнётся очный этап сдачи ЕГЭ.

«Всё к этому готово, есть все технические решения. Уверен, что всё пройдёт на высоком, качественном уровне и в безопасном режиме», - сказал Игорь Руденя во время одного из прямых эфиров на телеканале «Россия 24» Тверь.

Аудитории для сдачи экзамена продезинфицируют, в помещениях установят антисептики для обработки рук. Предусматривается обязательная термометрия всех участников и их рассадка с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров. Санитарные требования будут соблюдаться при доставке участников в пункты сдачи ЕГЭ из других населённых пунктов.

3 июля пройдут ЕГЭ по географии, литературе и информатике, 6 и 7 июля – по русскому языку, 10 июля – по профильной математике, 13 июля – по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля – по всем учебным предметам.

Для участников, которые по уважительным причинам не смогут сдать ЕГЭ в июле, предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе.

3 августа пройдет ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам, 5 августа – ЕГЭ по русскому языку, 7 августа – по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. 8 августа в расписании предусмотрен резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.

ЕГЭ в этом году будет проводиться по следующим учебным предметам: русский язык, математика профильного уровня, литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский и китайский), информатика и ИКТ. Математика базового уровня из числа предметов ЕГЭ в 2020 году исключена. Экзамены будут проводиться только в целях использования их результатов при приеме на обучение в вузы.

Обучающиеся 10 классов участниками ЕГЭ в 2020 году стать не смогут.

Участники экзаменов вправе изменить перечень выбранных для сдачи учебных предметов и сроки участия в ЕГЭ, указанные в ранее поданных заявлениях. Для этого необходимо не позднее, чем за неделю до даты соответствующего экзамена, подать заявление в государственную экзаменационную комиссию своего региона.

К экзаменам в резервные сроки основного периода ЕГЭ допускаются участники, которые пропустили экзамен в основной срок по болезни или иной уважительной причине, подтвержденной документально, а также те, у кого совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, и участники, чьи апелляции о нарушении порядка проведения ЕГЭ были удовлетворены конфликтной комиссией. В дополнительный период ЕГЭ 2020 года сдать экзамены смогут только те участники, которые по уважительным причинам не приняли участие в экзаменах в дни основного периода.

Пресс-служба Правительства Тверской области