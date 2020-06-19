Медики Тверской области принимают поздравления от жителей региона и коллег

В Тверской области в преддверии Дня медицинского работника, который отмечается 21 июня, жители региона, представители организаций Верхневолжья обращаются со словами благодарности к врачам, медсестрам и другим специалистам здравоохранения.

19 июня Губернатор Игорь Руденя обсудил в режиме видеоконференцсвязи с врачами и медицинскими сотрудниками больниц области актуальные для здравоохранения региона вопросы.

Игорь Руденя поблагодарил медицинских работников и поздравил их с предстоящим профессиональным праздником.

«Ваш труд всегда остаётся и будет самым благородным и необходимым каждому человеку. Вы и Ваши коллеги продолжаете профессиональные традиции тверских земских докторов, медиков времён Великой Отечественной войны, всех врачей, которые работали на тверской земле. Сегодня врачи, фельдшеры, медицинские сёстры, лаборанты, санитарки, сотрудники скорой помощи, больниц и поликлиник находятся на передовой и делают всё возможное для сохранения здоровья жителей Тверской области. В условиях противостояния новой эпидемии тверские медики проявили преданность своему делу, самоотдачу и человечность», – сказал Губернатор.

За работу коллег также благодарит Ассоциация средних медицинских работников Тверской области. Ассоциация создана в 2019 году. Ее задачи – поддержка профессионального сообщества в образовательном, юридическом и общественном направлениях. Сегодня организация взяла на себя еще и моральную поддержку коллег. На ее сайте публикуются материалы с благодарностями в адрес медицинских работников и учреждений, которые сегодня находятся на передовой борьбы с короновирусом.

В их числе – специалисты областной клинической больницы. Учреждение под руководством главного врача Сергея Козлова в короткие сроки перепрофилировала часть коечного фонда для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

193 человека из числа средних медицинских работников – это медицинские сестры, фельдшера-лаборанты, рентген-лаборанты – перешли на работу в три корпуса инфекционного госпиталя, рассчитанного на 450 коек.

10 апреля приняли первых пациентов. Пульмонологическое отделение для пациентов с COVID-19 рассчитано на 120 больных. Развернуты 24 реанимационные койки. Первым, кто взял на себя организацию работы среднего и младшего медицинского персонала, стала старшая сестра отделения ветеранов войн Вера Полякова. Ей помогают медсестры реанимации и интенсивной терапии для больных с острым нарушением мозгового кровообращения, а также студенты Тверского государственного медицинского университета.

24 апреля был открыт второй корпус инфекционного госпиталя на базе гематологического отделения для лечения 100 пациентов с COVID-19. В корпусе помимо палат для пациентов организованы зал гемодиализа и шесть коек реанимации. Руководит этим направлением старшая медицинская сестра Ирина Маслюкова. Под ее началом работает 43 медицинские сестры и 7 санитарок.

В первомайские праздники начато развертывание третьего инфекционного корпуса на 230 коек для пациентов с COVID -19. В течение пяти дней проведен кислород, полностью оборудованы четыре процедурных кабинета, кабинет эндоскопии, развернута лаборатория для проведения всех видов анализов. Все это благодаря слаженной работе старшей медицинской сестры Татьяны Колесниковой и старших сестер отделений ОКБ. Открытие корпуса состоялось 10 мая.

В благодарность за самоотверженный труд всех медицинских работников Областной клинической больницы коллеги подготовили видеоролик «ОКБ – команда единомышленников».

В поправках к Конституции Российской Федерации зафиксировано, что государство обеспечивает доступную и качественную медицинскую помощь для всех граждан. Одним из свидетельств реализации в Тверской области этого положения Основного закона страны станет строительство Детской областной клинической больницы.

Смотреть ролик «ОКБ команда единомышленников» https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Zzm9Jp2uXdE&feature=emb_...

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Пресс-служба Правительства Тверской области