Игорь Руденя поздравил Татьяну Куюкину с началом работы в составе Общественной палаты РФ нового созыва

19 июня состоялось первое пленарное заседание Общественной палаты Российской Федерации седьмого созыва. В обновленном составе Тверскую область представляет директор Тверской областной картинной галереи Татьяна Куюкина. С началом работы Заслуженного работника культуры РФ поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Уверен, что опыт профессиональной, творческой и общественной деятельности, глубокое знание актуальных вопросов развития сферы культуры, заслуженный авторитет помогут Вам внести свой вклад в деятельность Общественной палаты Российской Федерации по совершенствованию взаимодействия граждан, общественности, органов государственной власти и местного самоуправления. Желаю Вам успешной работы в новом статусе, эффективной реализации общественно значимых проектов в интересах нашей страны», - отмечено в поздравлении от Игоря Рудени.

Татьяна Куюкина работает в областной картинной галерее с 1966 года, в должности директора – с 1988-го. Неоднократно была удостоена различных наград. В 1997 году Татьяне Куюкиной присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры РФ». За создание высокопрофессиональной коллекции отечественного искусства XX века в областной картинной галерее она награждена Почетным дипломом Российской Академии художеств, за проект «Научно-познавательный фильм «Тверской императорский дворец, Опыт исторической автобиографии» – премией Губернатора Тверской области. За большой вклад в развитие отечественной культуры, многолетний плодотворный труд Татьяна Куюкина в 2009 году награждена Почетной грамотой Министерства культуры РФ. В 2019 году за вклад в развитие отечественной культуры и искусства награждена Орденом Дружбы.

Пресс-служба Правительства Тверской области