Игорь Руденя в преддверии Дня медицинского работника поблагодарил врачей Тверской области за их труд

В преддверии Дня медицинского работника Губернатор Игорь Руденя обсудил в режиме видеоконференцсвязи с врачами и медицинскими сотрудниками больниц области актуальные для здравоохранения региона вопросы.

Глава региона пообщался с руководителем областной клинической больницы Сергеем Козловым, Центра специализированных видов помощи имени В.П. Аваева Каринэ Конюховой, областного перинатального центра Людмилой Гребенщиковой, станции скорой медицинской помощи Константином Масловым и врачами других учреждений.

Игорь Руденя поблагодарил медицинских работников и поздравил их с предстоящим профессиональным праздником.

«Ваш труд всегда остаётся и будет самым благородным и необходимым каждому человеку. Вы и Ваши коллеги продолжаете профессиональные традиции тверских земских докторов, медиков времён Великой Отечественной войны, всех врачей, которые работали на тверской земле. Сегодня врачи, фельдшеры, медицинские сёстры, лаборанты, санитарки, сотрудники скорой помощи, больниц и поликлиник находятся на передовой и делают всё возможное для сохранения здоровья жителей Тверской области. В условиях противостояния новой эпидемии тверские медики проявили преданность своему делу, самоотдачу и человечность», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул – в кратчайшие сроки, во многом благодаря профессионализму врачей и других специалистов, система здравоохранения региона была мобилизована на борьбу с коронавирусной инфекцией.

«Совместная работа по предотвращению распространения коронавируса сблизила нас всех как людей, как коллег по работе», – также отметил глава региона.

В Тверской области развёрнут госпитальный фонд на 1810 коек, из них 1473 с кислородом, включая 229 коек, подготовленных для аппаратов искусственной вентиляции легких.

До 20 июня в регионе предполагается организовать еще 241 койки. Таким образом, общий фонд составит 2051 койка, в том числе 1714 – с кислородом. Кроме того, дополнительно предусмотрен резерв в 700 коек.

Из федерального бюджета Тверской области на стимулирующие выплаты медикам выделено 585,8 млн рублей. Из областного бюджета – 41,9 млн рублей, в том числе средства на питание и проживание специалистов. Стимулирующие надбавки выплачены более чем 6000 работникам медицинских организаций в полном объёме.

Как отметила на встрече главный врач Центра специализированных видов помощи имени В.П. Аваева Каринэ Конюхова, в настоящее время актуальна задача по укреплению кадрового потенциала учреждений здравоохранения.

«Сейчас мы берём на стажировку выпускников ординатуры, учащихся второго курса ординатуры, это лучший опыт для них и практика, которая останется на долгие-долгие годы», — сказала Каринэ Конюхова.

На встрече обсуждались наиболее актуальные для тверской медицины вопросы. Часть из них связана с дальнейшей борьбой с коронавирусной инфекцией. В первую очередь, речь шла о профессиональной оценке возможных сроков снижения заболеваемости COVID-19 и перспектив поэтапного перехода системы здравоохранения на плановый режим работы.

Возобновление плановых приёмов врачей предлагается провести в 4 этапа. 1-й – возобновление периодических и предварительных медосмотров для трудоустройства и работы. 2-й – возобновление профосмотров и диспансеризации, работы стоматологических клиник. 3-й – проведение плановых осмотров и диагностических исследований, возобновление плановой госпитализации. 4-й, заключительный – возобновление работы выездных мобильных бригад.

При общении Игоря Рудени с медиками рассмотрены стратегические приоритеты по системному развитию здравоохранения после завершения эпидемии.

Губернатор напомнил – 15 июня с участием главы Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова был заложен памятный камень на месте строительства нового комплекса Детской областной клинической больницы. Реализация проекта рассчитана на три года. Открыта новая детская поликлиника в микрорайоне «Южный» города Твери, в планах – строительство детских поликлиник в областном центре, городах Торжке и Кимрах.

Также важным для регионального здравоохранения является обеспечение кадрами. На региональном уровне развивается система целевого набора. В этом году в Тверском государственном медицинском университете впервые для региона выделена отдельная квота, 200 мест, для подготовки специалистов по целевому набору. В 2019-м по целевым направлениям поступили 67 студентов, 94 ординатора. Обучающиеся получают ежегодные выплаты – 24 тыс. рублей на студента и 50 тыс. рублей на ординатора.

Реализуется программа «Земский доктор». Единовременная выплата врачам при переезде в сельскую местность составляет 1 млн рублей, фельдшерам – 500 тыс. рублей, медработникам со средним специальным образованием – 300 тыс. рублей.

В 2019 году выплаты получили 11 врачей, 3 фельдшера и 3 медработника. В 2020-м они составят 1,5 млн рублей для врачей и 750 тыс. рублей для фельдшеров, переехавших в удалённые и труднодоступные территории. Планируется предоставить выплаты 17 врачам, 17 фельдшерам и 8 медработникам.

Пресс-служба Правительства Тверской области