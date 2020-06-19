В Тверской области 565 многодетных семей получили региональный материнский капитал с начала 2020 года

Многодетным семьям Тверской области с начала 2020 года вручено 565 свидетельств регионального материнского капитала.Материальная поддержка осуществляется в рамках реализации в Верхневолжье национального проекта «Демография».

Защита семьи, материнства, отцовства и детства, создание условий для достойного воспитания детей в семье – одни из ключевых положений поправок к Конституции Российской Федерации, общероссийское голосование по которым пройдёт с 25 июня по 1 июля.

«В этом году по инициативе Президента РФ в стране введены беспрецедентные меры поддержки семей с детьми. В Тверской области также реализуется региональный пакет мер поддержки многодетных и молодых семей. Создание условий для всестороннего развития юных жителей нашей страны – один из главных приоритетов государства. Дети – это будущее России, будущее Тверской области», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Право на материнский (семейный) капитал за счёт областного бюджета имеют жительницы Тверской области, которые родили или усыновили третьегоили последующих детей с 1 января 2012 года.

Средства можно потратить на уплату первоначального взноса или погашение основного долга и процентов по ипотеке, на обеспечение инженерными коммуникациями своих домов, на проведение ремонта, приобретение мебели, бытовой техники, автомобиля. Кроме того, региональный материнский капитал может быть направлен на покупку сельскохозяйственной техники и животных для личного подсобного хозяйства.

Реализовать средства (или часть средств) материнского регионального капитала можно по истечении одного года со дня рождения третьего или последующих детей, с появлением которых возникло право на данную меру социальной поддержки.

Размер материнского капитала, который предоставляет область, на детей, рожденных в 2020 году, составляет 66238 рублей, на детей, рожденных в 2019 году – 63084 рубля.

Объем средств по данному направлению в 2020 году составляет почти 100 млн рублей. Выплаты уже профинансированы на сумму 31,6 млн рублей.

Сейчас в Верхневолжье реализуется порядка 20 видов социальных выплат для семей с детьми. Кроме регионального материнского капитала, это компенсация родительской платы за детский сад, материальная помощь при подготовке детей в школу и многое другое. С 1 октября 2019-го каждой семье региона, где родился ребёнок, вручается подарочный набор из 58 предметов детских принадлежностей.В 2019 году по инициативе Игоря Рудени многодетные семьи освобождены от оплаты коммунальной услуги по вывозу мусора.

С 1 января 2020 года в дополнение к этой и другим действующим мерам введен ряд новых. Это субсидии многодетным на приобретение автомобиля, освобождение многодетных родителей от уплаты транспортного налога, помощь в приобретении школьной формы для учеников с 1 по 5 классы. В Тверской области также учреждена новая награда – почётный знак «Слава отца».

Пресс-служба Правительства Тверской области