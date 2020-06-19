Голосование за изменения в Конституцию РФ в Тверской области пройдет без электронного формата

«При проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на территории Тверской области электронное голосование применяться не будет. Возможность волеизъявления через портал «Госуслуги» в Тверской области пока также не предусмотрена. В тестовом режиме дистанционное голосование доступно только в двух российских регионах – в Москве и Нижегородской области». Такое разъяснение дали в избирательной комиссии региона в связи с большим количеством вопросов от граждан на эту тему.

«Во всех российских регионах, включая Тверскую область, участникам голосования будут предложены несколько удобных форматов голосования, включая возможность голосования на дому. А вот дистанционное голосование нам, к сожалению, пока недоступно. Центральной избирательной комиссией РФ его проведение в экспериментальном порядке предусмотрено только на территории Москвы и Нижегородской области», – сообщила председатель Избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова.

Напомним, для того, чтобы выразить свою гражданскую позицию по поправке к Конституции РФ, необходимо в любой из дней с 25 июня по 1 июля включительно посетить свой привычный участок для голосования по месту регистрации. Участковые избирательные комиссии 25, 26 и 29 июня работают с 15 до 19 часов, в выходные 27 и 28 июня – с 10 до 14-ти, 30 июня – с 15 до 17-ти. В основной день голосования 1 июля участки будут открыты с 8 до 20 часов.

Сменить место голосования можно с помощью услуги «Мобильный избиратель». Для этого до 14-ти часов 21 июня нужно подать заявление через портал «Госуслуги», любой из филиалов МФЦ, территориальную избирательную комиссию или участковый избирком.

Места для голосования по закону можно создавать и вне помещений – например, на территориях школ, во дворах многоквартирных жилых домов. По заявкам граждан проголосовать можно будет на предприятиях, работающих в дни голосования, на придомовых территориях в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования. Это может быть и садовое товарищество, и дачный кооператив, и отдаленная деревня.

Если по каким-то причинам нет возможности выйти из дома, проголосовать можно на дому. Для этого также нужно подать заявление через портал «Госуслуги» до 14:00 21 июня, или обратиться по телефону на избирательный участок по месту регистрации (до 17:00 1 июля). Просьбу о желании голосовать дома можно передать в комиссию через друзей, родственников или знакомых. По заявлению гражданина в сопровождении наблюдателей члены комиссии придут к нему домой с переносным ящиком для голосования.

В облизбиркоме также подчеркнули: каждый гражданин голосует лично, за исключением случаев, специально предусмотренных законодательством, когда гражданин с инвалидностью может воспользоваться помощью иного лица, не являющегося наблюдателем или членом избирательных комиссий, при получении и заполнении бюллетеня для голосования.