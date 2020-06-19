21 июня – День медицинского работника

Уважаемые медицинские работники Тверской области!

Дорогие ветераны отрасли!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Труд медика всегда был и остается самым благородным и востребованным в обществе. Тысячи врачей, фельдшеров, медицинских сестер, лаборантов, санитарок трудятся во имя сохранения здоровья жителей Тверской области.

В истории тверского здравоохранения остались имена многих выдающихся медиков, истинных подвижников, чьими достижениями мы гордимся. Очень важно, что сегодня, в условиях всемирного противостояния новой эпидемии, медицинские работники проявляют безграничную преданность своему делу, высочайший профессионализм и истинную самоотверженность. Это время во многом является проверкой не только на прочность, но и на человечность, на верность призванию.

Сердечно благодарю всех медицинских работников Тверской области за благородный труд и верность профессии. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, успехов, счастья и благополучия!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые медицинские работники!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сегодня мы чествуем тех, кто по зову сердца связал свою судьбу с трудной, но самой благородной профессией на земле. Самоотверженное служение своему делу, милосердие позволили многим людям вернуться к активной деятельности, обрести уверенность в завтрашнем дне, вновь почувствовать радость жизни. У каждого из нас найдётся немало тёплых слов для медицинских работников за готовность в любую минуту прийти на помощь, особенно в такое тяжелое время как сейчас.

Особую признательность хочется выразить тем, кто и в этот праздничный день будет находиться на своём посту – дежурить в больницах, роддомах, в бригадах «скорой помощи».

Во все времена ваша трудная миссия была и остаётся одной из самых милосердных, требующей самопожертвования, особого внимания и доброты к людям.

Желаю вам здоровья, благополучия и успешной профессиональной деятельности! С праздником!

Светлана Максимова,

депутат Государственной думы Российской Федерации.

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Уважаемые работники и ветераны здравоохранения Конаковского района!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!

В этот праздничный день врачи, медицинские сестры, фельдшеры, фармацевты и все те, кто стоит на страже нашего здоровья, принимают заслуженные поздравления и слова искренней благодарности. Вашим рукам доверено самое дорогое – жизнь и здоровье граждан. У вас непростая миссия – постоянно находиться в готовности прийти нам на помощь, самоотверженно следуя своему профессиональному долгу. Спасибо врачам и всем медицинским работникам, на чьих плечах сейчас борьба с распространением коронавируса. Благодаря самоотверженной работе медиков удается вылечивать наших сограждан от нового вида заболевания. Низкий поклон вам и бесконечная благодарность.

Профессия медицинского работника не знает праздников и выходных, требует большого терпения, огромных физических и душевных сил, знаний и умений, мужества и душевной чуткости. Но результат вашей ежедневной работы - сотни спасенных жизней людей – оправдывает все усилия.

Дорогие медицинские работники! Спасибо вам за ваше бескорыстие, выдержку, сострадание и высочайший профессионализм! Желаем вам крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия! Пусть радуют вас успехи в труде и благодарные пациенты! Будьте счастливы! С праздником!

С уважением, депутат ЗС

Д.И.Дородных, глава Конаковского района О.В.Лобановский, председатель Собрания депутатов, секретарь Конаковского местного отделения партии «Единая Россия» Д.Е.Щурин.

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ

На снимке: сотрудники отделения скорой медицинской помощи Конаковской ЦРБ (слева направо): исполняющая обязанности заведующей отделения В.И.Романова, фельдшер В.Р.Идигов, водитель С.В.Кирон, фельдшер Г.В.Бабанин, фельдшер О.А.Кондрашкина, врач скорой помощи О.А.Грек.





День медицинского работника, который отмечается каждое третье воскресенье июня, в этом году выпал на 21-е число. Этому празднику исполняется 40 лет (он был утвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года), но, наверное, впервые за все это время его будут отмечать в такой непростой обстановке, которая сложилась в связи с противостоянием коронавирусной инфекции. Врачи сегодня подвергаются испытаниям, которые проверяют их не только на профессионализм, но и на выдержку и характер, на физическую стойкость и духовную цельность натуры. В общем, кто пройдет это испытание, тот настоящий врач, истинный профессионал.

На переднем крае борьбы с новой коронавирусной инфекцией сегодня находятся сотрудники инфекционного госпиталя, который был создан в начале мая на базе Конаковской ЦРБ. Сегодня редкий день обходится без печальной статистики, которая подтверждает новых зарегистрированных зараженных COVID-19 людей. И в такой обстановке особенно тревожно думать о тех, кто трудится, спасая жизни инфицированных. В госпитале 120 коек, и практически все они в эти непростые времена востребованы. Организует его работу Павел Анатольевич Мельниченко, опытный врач с большим стажем работы. Госпиталь – это фактически больница в больнице, в которой приняты беспрецедентные меры безопасности, чтобы не допустить распространения инфекции и не заразить медработников. Люди, которым поставлен диагноз «коронавирусная инфекция», лежат в «красной зоне», и врачи, которые находятся там, работают с применением средств защиты от инфицирования, их экипировка состоит из специальных костюмов, перчаток, масок и т.д.

Но чтобы доставить заболевших в госпиталь, нужны сотрудники скорой медицинской помощи. Заболевших много, далеко не все из них с коронавирусом, другие болезни тоже никто не отменял. В связи с большой загруженностью госпиталя и высокой нагрузкой на медработников сюда поступают, как правило, в основном те, кому без госпитализации уже не обойтись. Если заболевание протекает в терпимой по тяжести форме, больных стараются лечить дома. Еще раз повторим – это касается не только тех, у кого при визите врача есть подозрение на коронавирус. Болеют и другими заболеваниями (в том числе, не только так называемыми простудными).

Отделение скорой медицинской помощи (СМП) ГБУЗ «Конаковская ЦРБ» ежесуточно обеспечивает работу четырех бригад, в наличии четыре автомобиля скорой медицинской помощи. В штате отделения 16 медработников: 3 врача, остальные - фельдшеры. Помимо них, 16 водителей. Медработники заступают на дежурство на сутки, водители трудятся по 12 часов. Три бригады из четырех сменяются в 8 часов утра, четвертая бригада - в 7 часов утра. Это сделано для того, чтобы даже в пересменку (а она занимает определенное количество времени) всегда под рукой была работоспособная бригада. В среднем за сутки у «скорой помощи» по 40-50 вызовов, бывает и больше. На вызовы медработники выезжают также при полном «противовирусном параде». Здоровье медработников в ЦРБ берегут: ведь если слягут и они, жителям помощь оказывать станет просто некому.

Обязанности заведующей отделением СМП исполняет Вера Игоревна Романова, молодая симпатичная женщина-фельдшер. Она говорит:

- В этом году, к сожалению, мы не можем традиционно отметить День медицинского работника. Сегодня нам не хочется рассказывать про то, как нам тяжело и как мы устали. Хочется от наших людей, жителей города и района, простого человеческого понимания. В канун праздника я хочу поздравить всех медицинских работников с нашим профессиональным праздником и пожелать своим коллегам терпения. И пусть у них всегда будут возможность и желание оказывать помощь каждому пациенту, как своему родственнику.

Отдельно хочу поздравить свою «трудовую семью» - работников отделения скорой медицинской помощи. Вы лучшие! Умные, находчивые, ответственные, порядочные люди, профессионалы своего дела. Я горжусь вами и счастлива быть одной из вас! В это нелёгкое время, когда у нас из-за размещения в ЦРБ госпиталя отсутствовал стационар, мы смогли оказывать медицинскую помощь достойного уровня на дому у жителей. Это в очередной раз показало, что среди сотрудников «скорой помощи» нет случайных людей. Пусть ваше здоровье будет крепким, а в семьях царят взаимопонимание и поддержка.

Отдельно хочу выразить слова благодарности главному врачу ГБУ3 «Конаковская ЦРБ» Дмитрию Александровичу Орлову. Вы для нас герой! Мы видим, скольким вы жертвуете ради своих сотрудников, ради того, чтобы мы себя чувствовали уверенно и защищённо, а жители города Конаково и Конаковского района получали своевременную и качественную медицинскую помощь. Мы вас очень уважаем и ценим каждую вашу бессонную минуту. Берегите себя!

Подготовил Максим МАЛАХОВ.

Фото автора.