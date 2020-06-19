22 июня – День памяти и скорби

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!

Уважаемые жители Тверской области!

День начала Великой Отечественной войны стал для нашей страны одной из самых скорбных дат, навсегда перевернувшей жизни миллионов людей. В этот день мы особенно ярко понимаем, что любовь к Родине является самой мощной, непобедимой силой. Это доказал великий подвиг наших солдат и офицеров, партизан и подпольщиков, тружеников тыла, всех, кто отдавал все силы во имя Великой Победы.

Память о нём всегда будет жить в наших сердцах. Мы передадим ее детям и внукам, чтобы они гордились великой историей нашей Родины и с уверенностью смотрели в будущее.

Тверская область по праву является одним из главных центров работы по увековечению памяти о Великой Отечественной войне. Возведение Ржевского мемориала советскому солдату, международные поисковые экспедиции, современные музейные экспозиции помогают сберечь правду о войне. В этот особенный день хочу выразить слова глубокой благодарности ветеранам и труженикам тыла. Низкий вам поклон за мужество и стойкость, за ратный и трудовой подвиг во имя свободы и независимости нашей Родины. Желаю всем жителям Тверской области крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые ветераны, труженики тыла, вдовы участников Великой Отечественной войны, жители Конаковского района!

22 июня – самая скорбная и трагическая дата в истории нашей страны. В день памяти и скорби мы склоняем головы в память о тех, кто погиб на полях сражений, в фашистских концлагерях, умер от ран.

В нашей стране, пожалуй, нет ни одной семьи, которой бы не коснулась эта страшная война. Вместе со всей страной в рядах защитников Родины стояли и наши земляки. Они отдали свои жизни за будущее человечества, мир и свободу на земле. Мы бесконечно благодарны вам за возможность жить и трудиться, растить и воспитывать детей под мирным небом.

От всей души желаем всем жителям района здоровья, добра, согласия и благополучия. Пусть всегда будет мир на нашей земле.

С уважением, депутат ЗС

Д.И.Дородных, глава Конаковского района О.В.Лобановский, председатель Собрания депутатов, секретарь Конаковского местного отделения партии «Единая Россия» Д.Е.Щурин.



В День памяти и скорби мы вспомним каждого бойца

22 июня 2020 года - 79-я годовщина начала Великой Отечественной войны. В этот день летом 1941 года началась самая кровопролитная и страшная война в истории нашей страны. В День памяти и скорби жители Конаковского района привыкли приходить к братским захоронениям, местам боевой славы, единым порывом благодарить советских солдат за Победу. Из-за отмены в нашем регионе массовых мероприятий 22 июня мы отметим в онлайн-формате. Самоизоляция не станет поводом забыть о бессмертном подвиге каждого погибшего на поле боя.

Уже знакома нам акция «Свеча памяти», которая появилась ещё в 2009 году. Это международная акция, участники которой накануне Дня памяти и скорби зажигают свечи в честь 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и всех павших в боях за Родину. В этом году из-за пандемии коронавируса «Свеча памяти» пройдет в новом формате – каждый россиянин сможет зажечь свечу онлайн. Кроме того, акция станет благотворительной. 1 виртуальная свеча – это 1 рубль. Все средства Благотворительный фонд «Память поколений» направит на оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Присоединиться к акции может любой желающий, зажечь свою свечу памяти можно на сайте Деньпамяти.рф с 15 по 22 июня. В социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» каждый пользователь сможет не только поделиться информацией об этом, но и подарить свечу памяти своим друзьям.

Комитет по делам молодежи Тверской области, областной молодежный центр запустили молодежную патриотическую акцию «Эстафета памяти». В каждом муниципальном образовании Тверской области на братских захоронениях, у памятников и мемориалов снимаются видеоролики, в которых принимают участие представители общественных организаций военно-патриотической направленности, региональные отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», кадеты и все желающие. Эстафете дан старт 15 июня, а к 22-му будет готов общий видеоролик, который объединит выступления со всей области. Посмотреть работы молодёжи можно в социальных сетях по хэштегам #ЭстафетаПамятиРегион69 и #МолодежьПомнит. Молодёжь Конаковского района одной из первых откликнулась на призыв участия в акции. Активист юнармейского движения на территории Конаковского района Александр Сергеевич записал своё видео передачи свечи возле братского захоронения в Комсомольском сквере г. Конаково.

А 22 июня в 12.15 жителей Конаковского района приглашают присоединиться к Всероссийской минуте молчания. В ней примут участие телеканалы и радиостанции, различные организации и компании, каждый житель России. Пандемия в очередной раз доказывает, что память о великом прошлом, о кровопролитной войне, которую нельзя повторять, живёт в каждом сердце россиян. Мы не забываем о главном, чтим бесценную память, проносим её сквозь года ради светлого будущего.