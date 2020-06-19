МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

«Как пройдет ЕГЭ в 2020 году?» -

такой вопрос и другие мы задали заведующему отделом дошкольного, общего и дополнительного образования Л.Н.Кулиевой

- Мы знаем, что 29 и 30 июня пройдут предварительные пробные экзамены. Для кого они предназначены, для всех желающих?

- Пробные экзамены в этот раз организованы только для работников ППЭ: организаторов, членов ГЭК, руководителей ППЭ, технических специалистов. В ходе этих экзаменов будут протестированы все экзаменационные процедуры. Экзамен нужен для проверки различных систем: настройка оборудования, проверка систем видеонаблюдения и печати, проверка соблюдений требования Роспотребнадзора. Пробные экзамены пройдут не только 29 и 30 июня, но и 25, 26 июня. Одиннадцатиклассники же приходят первый раз на пункты сдачи ЕГЭ 3 июля. Напомню, что ЕГЭ в 2020 году будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы.

- Родители и выпускники спрашивают, как будет организован вход в ППЭ в дни массовых экзаменов, не будет ли у входа большого скопления ребят?

- Мы надеемся, что все пройдет организованно, учащиеся будут ожидать входа в ППЭ своей школьной группой. При входе в ППЭ между участниками ЕГЭ должна будет соблюдаться социальная дистанция не менее 1,5 м. Здесь нам помогут лица, назначенные для сопровождения учащихся в ППЭ.

- Всех интересует, будут ли тестировать всех участников ЕГЭ на COVID-19 перед экзаменами?

- Такое решение нашим регионом пока не принималось. Это только как рекомендация Роспотребнадзора.

- А какие меры безопасности будут в ППЭ?

- При входе в пункты проведения экзаменов всем должны будут измерить температуру. Будет предоставлена возможность обработать руки дезинфицирующими средствами. Планируется, что все участники должны сидеть в аудиториях на расстоянии до полутора метров друг от друга. На пунктах сдачи ЕГЭ будут дежурить медицинские работники, они же будут присутствовать при входе ребят в ППЭ. Конечно, если у ребенка с утра температура, лучше не приходить на экзамен и перенести его на резервные дни основного срока и далее на дополнительный срок.

ЕГЭ для заболевших будет не только в июле в резервные дни, но и в августе: 3 августа пройдет ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам, 5 августа – ЕГЭ по русскому языку, 7 августа – по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. 8 августа в расписании предусмотрен резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.

Все успеют поступить в вуз.

- Нужно ли школьникам иметь с собой маски и перчатки?

- Обязательно носить индивидуальные средства защиты должны только организаторы. Для школьников такого требования нет. Выпускник может сам принять такое решение.

- В ППЭ нашего района 1 июля пройдет голосование по поправкам в Конституцию. Не создаст ли это дополнительные риски для ребят?

- 2 июля будет проведена дезинфекция ППЭ. Пункты будут обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.

- Будут ли присутствовать в этом году общественные наблюдатели на ЕГЭ?

- Да, в обязательном порядке. Как идет ЕГЭ в аудиториях, они будут смотреть в трансляции из штаба.

Молодежь провела игру «РИСК»

12 июня, в День России, на территории Конаковского района волонтерами Победы была проведена интеллектуальная игра «РИСК: разум, интуиция, скорость, команда». Организатор мероприятия - молодежный центр «Иволга» Конаковского района.

Игра была посвящена достижениям и победам России как в прошлом, так и настоящем.

В ходе «РИСКа» участники проверили свои знания и вспомнили, какие рекорды установила Россия, какими национальными и природными богатствами она гордится, чьи умы двигают страну в верном направлении.

В игре приняли участие 31 человек. Победителем онлайн игры стал Дмитрий Ермолаев. Все участники получили электронные дипломы.

Убрали берег Волги



В рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» сотрудники и волонтеры из молодежного центра «Иволга совместно с Центром по охране и мониторингу водохранилища Верхней Волги провели субботник по очистке береговой полосы и водоохранной зоны Иваньковского водохранилища, в ходе которой собрано порядка 1,5 кубических метра мусора.

В 10 часов у понтонного моста собрались те, кто не остался равнодушным к вопросу экологии в городе Конаково. Всем участникам были розданы перчатки, мусорные мешки, а также медицинские маски для того, чтобы соблюсти меры предосторожности. Любители чистоты и патриоты Конакова очистили береговую территорию от понтонного моста до центральной пристани. 25 июня, в 11 часов, активисты проведут еще один субботник

В повестке дня - безопасность людей

В районной администрации состоялось совместное заседание антитеррористической комиссии, КЧС и ОПБ района и оперативной группы. Вел работу комиссии председатель КЧС и ОПБ, председатель АТК О.В.Лобановский, глава Конаковского муниципального района. В работе заседания приняли участие представители силовых структур и правоохранительных органов, главный врач Конаковской ЦРБ, председатель ТИК Конаковского района, представители лесничества и ГИМС, руководители структурных подразделений, руководство города Конаково. В повестке дня – вопросы профилактики угроз совершения террористических актов в период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, состояние работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах Конаковского района и дополнительных мерах по предупреждению гибели людей на водоемах.

Указом Президента Российской Федерации №354 от 1 июня 2020 года на 1 июля 2020 года назначено общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. В целях охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, в том числе недопущения террористических актов, экстремистских проявлений и иных противоправных действий в период подготовки и проведения общероссийского голосования, создания необходимых условий для безопасного голосования граждан сотрудниками силовых структур проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности и предотвращения правонарушений. Решением комиссии главам и главам администраций городских и сельских поселений Конаковского района рекомендовано организовать работу по проведению проверок эффективности принимаемых мер по обеспечению антитеррористической защищенности участков голосования, обеспечению контроля за функционированием имеющихся систем видеонаблюдения в местах с массовым пребыванием людей. В местах голосования необходимо организовать дежурство местных жителей, членов садоводческих кооперативов и товариществ, сотрудников организаций, учреждений, ответственных лиц и сотрудников администраций с целью проведения мониторинга складывающийся безопасной обстановки, охраны общественного порядка и предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций на территории населенных пунктов. Комиссией было отмечено, что средства пожаротушения и оповещения, пожарные гидранты и водозаборы должны быть технически исправны, предприятия ЖКХ и волонтеры из числа местных жителей должны быть готовы к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и оказанию помощи в охране общественного порядка во время проведения голосования. Также главам совместно с правоохранительными органами необходимо провести сходы граждан и собрания в садоводческих товариществах, направленные на профилактику общественного порядка. Гражданам необходимо разъяснить, что за нарушения законодательства о выборах, порчу и уничтожение материалов, относящихся к голосованию, воспрепятствование деятельности избирательных комиссий, влечет за собой административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Вторым участники совещания обсудили вопрос обеспечения безопасности людей на водных объектах и дополнительных мерах по предупреждению гибели людей на водоемах. Главам поселений рекомендовано принять меры по очистке территории пляжей и мест массового отдыха граждан от мусора. В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в местах купания необходимо установить на берегах водоемов вблизи населенных пунктов дополнительные аншлаги о мерах безопасности на воде. Главам рекомендовано рассмотреть вопрос об организации на территории поселений мест для купания, провести работу по благо-устройству имеющихся пляжей и организации спасательных постов. Управлению образования администрации Конаковского района необходимо организовать проведение в образовательных учреждениях района дополнительных занятий по основам обеспечения безопасности и правилам поведения на водоемах на период летних каникул. ГИМС совместно с администрациями поселений, организациями и учреждениями, общественными организациями создать группировку сил и средств для качественного решения задач по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории Конаковского района. Состояние водных объектов в местах массового отдыха будет находиться под постоянным контролем.

В развитие туристического объекта,

расположенного в Конаковском районе,

вложат 28 миллиардов рублей

ООО «Завидово Парк» и государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» подписали соглашение о намерении по финансированию проекта «Комплексное развитие городской и рекреационной среды в особой экономической зоне «Завидово» Тверской области». Подписи под соглашением поставили Николай Цехомский, первый заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления, и Сергей Бачин, генеральный директор компании ООО «Васта Дискавери» (управляющая компания ряда активов «Завидово»).

В дополнение к соглашению дочерняя организация ВЭБ.РФ – АО «ИнфраВЭБ» заключила с ООО «Завидово Парк» договор о предоставлении займа с целью финансирования подготовки проектной документации для строительства новых объектов курорта «Завидово».

Несмотря на сложную текущую ситуацию в туристической сфере, участники проекта рассчитывают на восстановление рынка и рост спроса на внутренний туризм в перспективе. В мае АО «ИнфраВЭБ» начало предоставление средств на разработку документации.

Проект «Комплексное развитие городской и рекреационной среды в особой экономической зоне «Завидово» продолжает развитие крупного туристического кластера, реализуемого на берегу Иваньковского водохранилища в Тверской области. Курорт «Завидово» расположен в особой экономической зоне (ОЭЗ) с режимом льготного налогообложения, созданной в Тверской области с целью привлечения частных инвестиций в развитие комплексного всесезонного курорта, специализирующегося на семейном, въездном и деловом туризме. При этом планируется за счет бюджетных инвестиций осуществить создание основных объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры.

«Инфраструктура туристско-рекреационного комплекса – один из приоритетов ВЭБ.РФ. При поддержке ВЭБа уже создан курортный комплекс «Radisson Resort Zavidovo», включающий гостиницу и апарт-отель. Предполагаемый объем участия ВЭБ.РФ в новом этапе строительства туристических объектов «Завидово» оценивается до 28 млрд. рублей. Реализация проекта будет способствовать развитию туризма в Тверской области и окажет положительный эффект на развитие региона, в том числе, повысит уровень занятости», – отметил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления Николай Цехомский.

«В России сейчас наблюдается возрастающий спрос на масштабные комплексные проекты в туризме, которые бы работали круглогодично. Курорт «Завидово» является успешным примером такого проекта, реализуемого при участии бизнеса, государства и институтов развития для ключевых рынков Москвы и Санкт-Петербурга. В перспективе курорт «Завидово» может также стать точкой притяжения международных туристов, приезжающих в столицы. Мы считаем, что успех проекта будет только расти, поэтому Ростуризм принимает активное участие в его реализации в рамках существующих и новых мер государственной поддержки развития туризма», - заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«АО «ИнфраВЭБ» будет осуществлять финансовое консультирование и финансирование разработки проектной документации. Подготовка проектов развития инфраструктуры и их поддержка на ранней стадии является основной задачей нашей организации в структуре группы ВЭБ», – подчеркнул Денис Ноздрачев, генеральный директор АО «ИнфраВЭБ».

В рамках проекта предполагается построить несколько дополнительных крупных инфраструктурных объектов. На территории курорта у водной зоны будут возведены отель Mercure 4* на 300 номеров, две трехзвездочные гостиницы на 640 номеров, а также трехзвездочный апарт-отель на 440 номеров. Таким образом будет продлена линия отелей вдоль всей бухты курорта «Завидово». Здесь же появится многофункциональный конгресс-центр с шоу-холлом для проведения деловых мероприятий.

Основными центрами притяжения в Завидово исторически являются река Волга, лесной массив национального парка «Завидово», благоустроенные пляжи и яхт-клубы Иваньковского водохранилища. Еще одним новым объектом, который должен повысить привлекательность всего комплекса в осенне-зимний период, станет крытый семейный центр спортивных и водных развлечений с бассейнами, водными горками и тропическим лесом, проектируемый с учетом международного опыта применения инновационных концепций отдыха в закрытых помещениях.

«Сейчас в «Завидово» в год приезжают 200 - 250 тысяч туристов, – отмечает генеральный директор «Васта Дискавери» Сергей Бачин. – Наша задача – довести этот поток до 1 миллиона гостей. При поддержке ВЭБ.РФ через 4-5 лет курорт будет полностью достроен».

Подготовила Ирина Третьякова