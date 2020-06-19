ВР-технологии против бесплодия

Появление ребенка на свет – самое большое счастье для каждой женщины. Но не всем оно дается легко. Помочь маме забеременеть, а также выносить и родить здорового малыша – задача специалистов Тверского областного перинатального центра им. Е.М.Бакуниной.

Бесплодие - проблема, с которой по статистике сталкиваются примерно 15 процентов семейных пар. Долгое время этот диагноз звучал как приговор, пока медицинские технологии не сделали огромный шаг вперед. Семь лет назад в перинатальном центре было открыто отделение вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), где проводят процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). В учреждении готовы помочь тем, для кого счастье материнства казалось невозможным.

- Жительницам Твери и Тверской области процедура ЭКО проводится абсолютно бесплатно за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС). За все время работы проведено более 2500 процедур, положительный результат составляет 32 процента, – говорит заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Юлия Вольф.

В областном перинатальном центре им. Е.М.Бакуниной пациентки получают полный и замкнутый цикл медицинских услуг. Все начинается с тщательного обследования женского организма, сдачи анализов. В случае диагностирования патологий, препятствующих зачатию или вынашиванию ребенка, пациентки госпитализируются в гинекологическое отделение, где им оказывается малоинвазивная хирургическая помощь.

- В 2014 году перинатальный центр получил лицензию на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, как в области акушерства и гинекологии, так и в области ЭКО. Данная лицензия у нас единственная на территории Тверской области, – говорит главный врач Тверского областного перинатального центра им. Е.М.Бакуниной Людмила Гребенщикова.

К слову, после операций, выполненных специалистами перинатального центра, часть пациенток успешно беременеют, не прибегая к искусственному оплодотворению, отмечает главврач. Остальные же при отсутствии осложнений и полной готовности организма направляются на процедуру ЭКО. То есть здесь до последнего борются за естественные роды.

Успешное зачатие – лишь первый шаг на пути к материнству. На протяжении всех девяти месяцев необходимо тщательно следить не только за здоровьем будущей мамы, но и за тем, как развивается плод. Уже на самых ранних стадиях беременности специалисты областного перинатального центра способны определить наличие у ребенка тяжелых хромосомных нарушений, таких, как синдромы Дауна или Патау. Соответствующие исследования проводятся в отделении медико-генетической консультации.

- Мы проводим ультразвуковую диагностику на сроках от 11 до 14 недель. Именно в этот короткий промежуток существуют хромосомные маркеры, когда мы можем заподозрить какую-то патологию. Здесь же делается биохимический анализ, все это высчитывается. Если женщина попадает в группу высокого риска, она идет на дообследование, – объясняет заведующая отделением медико-генетической консультации Елена Кочегурова.

Инвазивная диагностика, при которой производится забор околоплодных вод или плаценты, позволяет выявить хромосомные аномалии, имеющие тяжелые последствия для здоровья ребенка. В случае неблагоприятного прогноза у пациентки есть возможность своевременно прервать беременность. Подобные исследования стали возможны благодаря уникальному оборудованию, которым располагает перинатальный центр. Инвазивная диагностика производится также абсолютно бесплатно по полису ОМС.

За годы работы Тверского областного центра им. Е.М.Бакуниной из его стен выписались тысячи счастливых мам. И среди них было немало тех, кто уже и не мечтал о собственном ребенке. Сегодня бесплодие – уже не приговор. Современные технологии помогут обрести семье долгожданного ребенка.

По всем вопросам можно обращаться в Тверской областной перинатальный центр им. Е.М.Бакуниной по телефонам регистратуры 8(4822) 366-300, 8(4822) 366-301. В социальной сети «ВКонтакте» работает официальная группа перинатального центра, в которой вы можете задать любой интересующий вас вопрос и узнать последние новости из жизни медицинского учреждения.