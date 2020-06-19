КОНСТИТУЦИЯ 2020

О содержании поправок в Конституцию Российской Федерации,

вынесенных на Общероссийское голосование

История Конституции

Российской Федерации

История конституционного строительства России начинается с первой декады ХХ века.

За столетний период развития политической системы было принято пять Конституций, большинство в советский период.

После распада СССР и изменения политического строя, в 1993 году в результате общенародного голосования была принята Конституция Российской Федерации.

Текст Конституции создавался на основе западных образцов. Конституция была принята в условиях внутриполитического кризиса. Наряду с признанием основных прав и свобод человека, формированием системы разделения властей, признанием частной собственности, ряд норм и положений данной Конституции не соответствует задачам развития страны, требуют уточнений и изменений.

С инициативой внесения поправок в Конституцию Российской Федерации выступил Президент России Владимир Владимирович Путин в Послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года.

В ходе общенародного обсуждения, работы экспертов и специальной рабочей группы поправки были доработаны и расширены. Сегодня они декларируют приоритет законодательства Российской Федерации над международным, охватывают организацию государственной власти, базовые социальные обязательства государства, поддержку семьи и детства, закрепление традиционных ценностей, уважение к историческому прошлому.

Принципиальная позиция Президента заключается в том, что закон о поправках к Конституции будет принят только в том случае, если результаты всероссийского голосования будут положительными, если граждане страны придут и поддержат поправки.

Голосование по поправкам в Конституцию станет главным политическим событием в истории России 2020 года.

Статистическая

информация

Действующая Конституция Российской Федерации состоит из Преамбулы, Первого и Второго разделов, в которые включены 137 статей.

Вынесенные на общероссийское голосование поправки начинаются со статьи №67 главы № 3 «Федеративное устройство» Первого раздела.

Всего в рамках общероссийского голосования предлагается внесение 37 поправок в 42 статьи, которые структурируются по 12 тематическим направлениям.

Семейные ценности

Семья - главная ценность абсолютного большинства россиян

Дети - приоритет государственной политики страны

Ст. 67.1

Ст. 72.

Ст. 114

Россия пришла к этим поправкам через тяжелый и поучительный опыт девяностых, когда государство отказалось от поддержки института семьи и детства. Тогда наша страна стояла в шаге от демографической катастрофы. Чтобы это не повторилось впредь, нужно зафиксировать в Конституции: семья и дети - это наши базовые ценности и государственный приоритет.

В нашем обществе семья - это не просто ячейка общества и не социально-экономическая категория: это нечто большее, это ценность. Семья - это смысл жизни для большинства россиян. Это основа нашего национального мировоззрения. Эти нормы закрепляются в главном документе страны.

Защита человека труда

Человек труда - опора своей семьи и всей страны

Государство обеспечивает защиту достоинства граждан и уважение человека труда

Ст. 75,

Ст. 75.1,

Ст. 114

После развала Советского Союза в течение долгого времени труд был изгнан из списка государственных и общественных ценностей. Когда человека труда перестали уважать, страна оказалась на пороге социальной и экономической катастрофы.

Мы уже забыли, что это такое - когда месяцами не платят зарплату, пенсии, социальные выплаты. А ведь так мы жили в девяностые.

Сегодня Россия восстановила свой реальный экономический сектор, человек труда снова в центре государственного и общественного внимания, минимальный размер оплаты труда гарантирован поправкой в основной закон. Важно защитить труд и право гражданина на достойную зарплату на самом высоком уровне.

Прямое указание на необходимость уважения человека труда появится в Конституции впервые, это исторический момент.

Социальные

гарантии

Государство гарантирует, что никакие экономические кризисы или другие потрясения не отразятся на объемах и регулярности оказания всех видов социальной помощи

Ст 75.

Мы уже забыли, к счастью, что ряд кризисов в конце двадцатого века Россия пережила, секвестируя бюджетные расходы на социальные нужды граждан. Новые поколения не знают даже значение слова «секвестр».

Сегодня, даже в не самые простые времена государство не сократило ни на рубль свои социальные программы и проекты. Такое отношение должно стать не просто традицией, а законом.

Поправка, которая вносится в Конституцию, не имеет аналогов и беспрецедентна:

«В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом».

«В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат».

Доступная

и качественная

медицина каждому!

Каждый россиянин должен получать качественную и доступную медицинскую помощь, где бы он ни жил

Ст. 72

Ст. 132

Сегодня в период пандемии коронавируса, которую мы проходим, государство в целом и система здравоохранения продемонстрировали способность в кратчайшие сроки мобилизоваться и обеспечить эффективные меры борьбы с массовой эпидемиологической угрозой. Это еще раз подчеркивает актуальность и важность вносимых поправок, гарантирующих принципы доступной и качественной медицины для всех граждан Российской Федерации.

Принятие данных поправок - это наш гражданский долг по отношению к медикам, которые сейчас находятся на переднем крае борьбы с коронавирусом и демонстрируют профессионализм и самоотверженность.

Во власти

только патриоты

Государственная служба - это прежде всего служение своему народу

Ст. 77, Ст. 78, Ст. 80, Ст. 95, Ст. 97, Ст. 103, Ст. 110, Ст. 119

Ст. 129

Был период, когда в Россию импортировали идею, что чиновник - тот же наемный менеджер, только нанятый государством, а значит, неважно, какой у него паспорт, где он живет и во что верит. Но жизнь показала, что там, где нет ни родины, ни флага, неизбежно начинается развал.

Если человек не любит свою страну и свой народ, ничего, кроме вреда, он на госслужбе не принесет.

Именно такие люди «увели» в свое время у государства его главные активы - от транспорта до коммунальных сетей, которые сегодня приходится возвращать. Данные поправки - четкий фильтр для таких людей.

Государственная служба - это не наемный менеджмент, а служение. Госслужащий - тот, кто разделяет с государством его ценности, цели и ответственность.

Важно, что поправка запрещает двойное гражданство, наличие счетов в иностранных банках для госслужащих во всех ветвях власти.

Защита

суверенитета

и территориальной

целостности

государства – одна

из главных функций

российской власти.

Ст. 25

Приоритет Конституции РФ над решениями международных органов - это поправка не о том, что мы выходим из международных соглашений. Эта поправка - констатация зрелости нашей собственной, российской правовой системы.

Мы сумели построить в своем суверенном государстве такую правовую систему, которая способна решать любые вопросы, без чужих подсказок и советов, и хотим зафиксировать это в Конституции.

Правовые нормы нужны государству для защиты своих интересов и своих граждан. Когда международное право пытаются использовать, чтобы ущемить наши интересы, соглашаться с таким нельзя.

Не допускаются действия, направленные на отчуждение российских территорий. Обеспечивается защита исторической правды.

Ст. 67

Ст 67.1

Ст. 69

Ст. 79.1

Наша страна прошла через болезненный опыт потери территорий в конце 20 века, и мы знаем на собственном опыте - это всегда удар по базовым государственным ценностям.

Сегодня в Конституцию Российской Федерации вносится поправка, обеспечивающая защиту суверенитета и территориальной целостности страны. Любые действия и даже призывы к действиям, направленным на отчуждение части территории, не допускаются.

Задача государства – обеспечить максимальную защиту территориального единства России в исторической перспективе.

Чтобы при любых обстоятельствах никакие силы внутри страны, иностранные государства, международные и зарубежные организации не могли даже ставить вопрос о каких-то спорных территориях.

Предлагаемыми поправками обеспечивается защита исторической правды

Ст 67.1

Ни одна страна не прошла через столько войн и испытаний, как наша. Поэтому День защитника Отечества у нас празднуют в каждом доме, а память о Великой Отечественной войне – это всенародное достояние, национальная ценность.

Сейчас нередко предпринимаются попытки пересмотреть роль нашей страны во второй мировой войне, исказить историческую правду о роли нашего народа в победе над нацизмом.

Данные поправки запрещают умаление значения подвига нашего народа. Государство берет на себя обязательства по защите исторической правды.

Сохранение

природного

богатства

Ст 114.

Россия – это огромная богатейшая территория с несметными сокровищами природы и животного мира.

К сожалению, имея огромные природные богатства, мы очень долго относились к ним расточительно.

Правительство будет обязано принимать меры к сохранению уникального природного богатства России, к снижению негативного воздействия на окружающую среду, сохранению уникального биологического разнообразия.

Также будут сформулированы задачи для развития системы экологического образования граждан, воспитания экологической культуры.

Важно формировать культуру гуманного обращения с животными, не допускать проявления жестокости к ним, поэтому в Конституции закрепляется необходимость ответственного отношения к животным.

Ст. 114

Мы видим, какую боль причиняют миллионам россиян случаи жестокого обращения с животными, какой вред это наносит детям.

Об этом очень много говорили самые разные представители общественности, их услышали: гуманное отношение к животным специальной поправкой возводится в статус национальной ценности.

Поддержка

российской науки

Благосостояние государства и его граждан во многом зависит от научно-технологического потенциала

Ст.114

Наша страна убедилась на собственном опыте, что развитие экономики и социальной сферы невозможно без отечественных научных достижений.

Поправка в Основной закон требует от Правительства обеспечить поддержку научно-технологического развития России.

Поддержка

волонтеров и НКО

Ст.114

За последние несколько лет волонтеры стали авангардом российского общества, новым моральным ориентиром, примером бескорыстного служения, помощи и поддержки. Поправка в Основной закон усиливает роль гражданского общества в реализации государственной политики.

Смысл и важность этой поправки мы особенно ярко видим сейчас: благодаря бескорыстному труду волонтеров, тысячи пожилых людей, медиков, борющихся с коронавирусом, получили в разгар пандемии моральную и материальную поддержку. Именно волонтерское движение было в этот период опорой государства.

Волонтерство - это школа социального и гражданского служения. Поэтому поправка о волонтерстве - это вклад в воспитание и социализацию детей и молодежи, всех будущих поколений.

Россия –

Великая Страна!

Впервые в истории в главном документе страны русский народ назван государствообразующим, и четко обозначен статус русского языка. Поправка в статью 68 ставит точку в любых дискуссиях о статусе русского народа в Российской Федерации.

Поправки предлагают рассматривать взаимодействие разных народов в границах страны как взаимодействие самобытных культур.

В статье 67.1 говорится: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство».

Статья 68 звучит следующим образом: «Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации. Культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством».