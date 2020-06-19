КОНСТИТУЦИЯ 2020

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О содержании поправок в Конституцию Российской Федерации,
вынесенных на Общероссийское голосование
История Конституции
Российской Федерации
История конституционного строительства России начинается с первой декады ХХ века.
За столетний период развития политической системы было принято пять Конституций, большинство в советский период.
После распада СССР и изменения политического строя, в 1993 году в результате общенародного голосования была принята Конституция Российской Федерации.
Текст Конституции создавался на основе западных образцов. Конституция была принята в условиях внутриполитического кризиса. Наряду с признанием основных прав и свобод человека, формированием системы разделения властей, признанием частной собственности, ряд норм и положений данной Конституции не соответствует задачам развития страны, требуют уточнений и изменений.
С инициативой внесения поправок в Конституцию Российской Федерации выступил Президент России Владимир Владимирович Путин в Послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года.
В ходе общенародного обсуждения, работы экспертов и специальной рабочей группы поправки были доработаны и расширены. Сегодня они декларируют приоритет законодательства Российской Федерации над международным, охватывают организацию государственной власти, базовые социальные обязательства государства, поддержку семьи и детства, закрепление традиционных ценностей, уважение к историческому прошлому.
Принципиальная позиция Президента заключается в том, что закон о поправках к Конституции будет принят только в том случае, если результаты всероссийского голосования будут положительными, если граждане страны придут и поддержат поправки.
Голосование по поправкам в Конституцию станет главным политическим событием в истории России 2020 года.
Статистическая
информация
Действующая Конституция Российской Федерации состоит из Преамбулы, Первого и Второго разделов, в которые включены 137 статей.
Вынесенные на общероссийское голосование поправки начинаются со статьи №67 главы № 3 «Федеративное устройство» Первого раздела.
Всего в рамках общероссийского голосования предлагается внесение 37 поправок в 42 статьи, которые структурируются по 12 тематическим направлениям.
Семейные ценности
Семья - главная ценность абсолютного большинства россиян
Дети - приоритет государственной политики страны
Ст. 67.1
Ст. 72.
Ст. 114
Россия пришла к этим поправкам через тяжелый и поучительный опыт девяностых, когда государство отказалось от поддержки института семьи и детства. Тогда наша страна стояла в шаге от демографической катастрофы. Чтобы это не повторилось впредь, нужно зафиксировать в Конституции: семья и дети - это наши базовые ценности и государственный приоритет.
В нашем обществе семья - это не просто ячейка общества и не социально-экономическая категория: это нечто большее, это ценность. Семья - это смысл жизни для большинства россиян. Это основа нашего национального мировоззрения. Эти нормы закрепляются в главном документе страны.
Защита человека труда
Человек труда - опора своей семьи и всей страны
Государство обеспечивает защиту достоинства граждан и уважение человека труда
Ст. 75,
Ст. 75.1,
Ст. 114
После развала Советского Союза в течение долгого времени труд был изгнан из списка государственных и общественных ценностей. Когда человека труда перестали уважать, страна оказалась на пороге социальной и экономической катастрофы.
Мы уже забыли, что это такое - когда месяцами не платят зарплату, пенсии, социальные выплаты. А ведь так мы жили в девяностые.
Сегодня Россия восстановила свой реальный экономический сектор, человек труда снова в центре государственного и общественного внимания, минимальный размер оплаты труда гарантирован поправкой в основной закон. Важно защитить труд и право гражданина на достойную зарплату на самом высоком уровне.
Прямое указание на необходимость уважения человека труда появится в Конституции впервые, это исторический момент.
Социальные
гарантии
Государство гарантирует, что никакие экономические кризисы или другие потрясения не отразятся на объемах и регулярности оказания всех видов социальной помощи
Ст 75.
Мы уже забыли, к счастью, что ряд кризисов в конце двадцатого века Россия пережила, секвестируя бюджетные расходы на социальные нужды граждан. Новые поколения не знают даже значение слова «секвестр».
Сегодня, даже в не самые простые времена государство не сократило ни на рубль свои социальные программы и проекты. Такое отношение должно стать не просто традицией, а законом.
Поправка, которая вносится в Конституцию, не имеет аналогов и беспрецедентна:
«В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом».
«В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат».
Доступная
и качественная
медицина каждому!
Каждый россиянин должен получать качественную и доступную медицинскую помощь, где бы он ни жил
Ст. 72
Ст. 132
Сегодня в период пандемии коронавируса, которую мы проходим, государство в целом и система здравоохранения продемонстрировали способность в кратчайшие сроки мобилизоваться и обеспечить эффективные меры борьбы с массовой эпидемиологической угрозой. Это еще раз подчеркивает актуальность и важность вносимых поправок, гарантирующих принципы доступной и качественной медицины для всех граждан Российской Федерации.
Принятие данных поправок - это наш гражданский долг по отношению к медикам, которые сейчас находятся на переднем крае борьбы с коронавирусом и демонстрируют профессионализм и самоотверженность.
Во власти
только патриоты
Государственная служба - это прежде всего служение своему народу
Ст. 77, Ст. 78, Ст. 80, Ст. 95, Ст. 97, Ст. 103, Ст. 110, Ст. 119
Ст. 129
Был период, когда в Россию импортировали идею, что чиновник - тот же наемный менеджер, только нанятый государством, а значит, неважно, какой у него паспорт, где он живет и во что верит. Но жизнь показала, что там, где нет ни родины, ни флага, неизбежно начинается развал.
Если человек не любит свою страну и свой народ, ничего, кроме вреда, он на госслужбе не принесет.
Именно такие люди «увели» в свое время у государства его главные активы - от транспорта до коммунальных сетей, которые сегодня приходится возвращать. Данные поправки - четкий фильтр для таких людей.
Государственная служба - это не наемный менеджмент, а служение. Госслужащий - тот, кто разделяет с государством его ценности, цели и ответственность.
Важно, что поправка запрещает двойное гражданство, наличие счетов в иностранных банках для госслужащих во всех ветвях власти.
Защита
суверенитета
и территориальной
целостности
государства – одна
из главных функций
российской власти.
Ст. 25
Приоритет Конституции РФ над решениями международных органов - это поправка не о том, что мы выходим из международных соглашений. Эта поправка - констатация зрелости нашей собственной, российской правовой системы.
Мы сумели построить в своем суверенном государстве такую правовую систему, которая способна решать любые вопросы, без чужих подсказок и советов, и хотим зафиксировать это в Конституции.
Правовые нормы нужны государству для защиты своих интересов и своих граждан. Когда международное право пытаются использовать, чтобы ущемить наши интересы, соглашаться с таким нельзя.
Не допускаются действия, направленные на отчуждение российских территорий. Обеспечивается защита исторической правды.
Ст. 67
Ст 67.1
Ст. 69
Ст. 79.1
Наша страна прошла через болезненный опыт потери территорий в конце 20 века, и мы знаем на собственном опыте - это всегда удар по базовым государственным ценностям.
Сегодня в Конституцию Российской Федерации вносится поправка, обеспечивающая защиту суверенитета и территориальной целостности страны. Любые действия и даже призывы к действиям, направленным на отчуждение части территории, не допускаются.
Задача государства – обеспечить максимальную защиту территориального единства России в исторической перспективе.
Чтобы при любых обстоятельствах никакие силы внутри страны, иностранные государства, международные и зарубежные организации не могли даже ставить вопрос о каких-то спорных территориях.
Предлагаемыми поправками обеспечивается защита исторической правды
Ст 67.1
Ни одна страна не прошла через столько войн и испытаний, как наша. Поэтому День защитника Отечества у нас празднуют в каждом доме, а память о Великой Отечественной войне – это всенародное достояние, национальная ценность.
Сейчас нередко предпринимаются попытки пересмотреть роль нашей страны во второй мировой войне, исказить историческую правду о роли нашего народа в победе над нацизмом.
Данные поправки запрещают умаление значения подвига нашего народа. Государство берет на себя обязательства по защите исторической правды.
Сохранение
природного
богатства
Ст 114.
Россия – это огромная богатейшая территория с несметными сокровищами природы и животного мира.
К сожалению, имея огромные природные богатства, мы очень долго относились к ним расточительно.
Правительство будет обязано принимать меры к сохранению уникального природного богатства России, к снижению негативного воздействия на окружающую среду, сохранению уникального биологического разнообразия.
Также будут сформулированы задачи для развития системы экологического образования граждан, воспитания экологической культуры.
Важно формировать культуру гуманного обращения с животными, не допускать проявления жестокости к ним, поэтому в Конституции закрепляется необходимость ответственного отношения к животным.
Ст. 114
Мы видим, какую боль причиняют миллионам россиян случаи жестокого обращения с животными, какой вред это наносит детям.
Об этом очень много говорили самые разные представители общественности, их услышали: гуманное отношение к животным специальной поправкой возводится в статус национальной ценности.
Поддержка
российской науки
Благосостояние государства и его граждан во многом зависит от научно-технологического потенциала
Ст.114
Наша страна убедилась на собственном опыте, что развитие экономики и социальной сферы невозможно без отечественных научных достижений.
Поправка в Основной закон требует от Правительства обеспечить поддержку научно-технологического развития России.
Поддержка
волонтеров и НКО
Ст.114
За последние несколько лет волонтеры стали авангардом российского общества, новым моральным ориентиром, примером бескорыстного служения, помощи и поддержки. Поправка в Основной закон усиливает роль гражданского общества в реализации государственной политики.
Смысл и важность этой поправки мы особенно ярко видим сейчас: благодаря бескорыстному труду волонтеров, тысячи пожилых людей, медиков, борющихся с коронавирусом, получили в разгар пандемии моральную и материальную поддержку. Именно волонтерское движение было в этот период опорой государства.
Волонтерство - это школа социального и гражданского служения. Поэтому поправка о волонтерстве - это вклад в воспитание и социализацию детей и молодежи, всех будущих поколений.
Россия –
Великая Страна!
Впервые в истории в главном документе страны русский народ назван государствообразующим, и четко обозначен статус русского языка. Поправка в статью 68 ставит точку в любых дискуссиях о статусе русского народа в Российской Федерации.
Поправки предлагают рассматривать взаимодействие разных народов в границах страны как взаимодействие самобытных культур.
В статье 67.1 говорится: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство».
Статья 68 звучит следующим образом: «Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации. Культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством».