Информационная страница Вахонинского сельского поселения

В ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ



8 мая в Вахонинском сельском поселении сотрудники администрации поселения и депутаты сельского Совета, а также работники жилищно-коммунальной службы и сельского Дома культуры провели возложение венков к воинским захоронениям и памятникам в деревнях Терехово, Шоша и Рябинки. Цветы и венки возложены у мемориала памяти сержанта Вячеслава Васильковского.

После возложения венков представители администрации поздравили ветеранов поселения. Им вручили подарочные наборы и материальную помощь от спонсоров.

Мероприятия в честь юбилея Победы 9 мая завершились праздничным салютом. Администрация Вахонинского сельского поселения и Совет депутатов выражают искреннюю благодарность всем спонсорам и меценатам, которые не остались равнодушными в такой великий праздник. Желаем неиссякаемой энергии, семейного благополучия, домашнего тепла, успехов в реализации намеченных планов и надеемся на дальнейшее плодо-творное сотрудничество!

«ЭКО-ТЕПЛО»ДАРИТ ВЕТЕРАНАМ КВАРТИРЫ

В День Победы 9 мая президент холдинга «Эко-тепло», заслуженный и почетный строитель СССР Юрий Ефимович Шеляпин вручил ветеранам Великой Отечественной войны 14 сертификатов на квартиры в новом доме бизнес-класса в г. Конаково. Все квартиры переходят в собственность ветеранов безвозмездно. В связи с режимом самоизоляции это мероприятие проходило в режиме видеосвязи. Через представителей холдинга ключи от квартир были переданы ветеранам. Ключи от квартир вручены и двум нашим ветеранам. Это труженицы тыла, которые проживают на территории Вахонинского поселения. Их зовут Раиса Николаевна Рубцова и Мария Павловна Федорова. Ниже мы кратко расскажем о них с их слов и со слов их родственников.

ТРУЖЕНИЦА

Раиса Николаевна РУБЦОВА родилась в деревне Шуклово Вахонинского сельсовета в 1929 году. С малых лет работала в колхозе. В 1947 году она вышла замуж. В 1961 г. переехала в Завидово и работала на Завидовской птицефабрике, а с 1966 года - в КХ «Шошинское». Вместе с мужем родили и воспитали троих детей. Сейчас в семье три внука, пять правнуков и праправнучка. Ее супруг, Николай Васильевич Рубцов, прошёл все войну, за свой ратный труд удостоен наград.



БАБУШКА МАША



В те страшные годы никто не мог остаться безучастным, мужчины, старики, женщины и даже дети - каждый вносил свою лепту в эту тяжелую, но всё же Великую победу. Так всегда говорит моя любимая бабушка Мария Павловна Фомина. Война застала её еще совсем юной, ей было всего 14 лет. По сей день она рассказывает о том времени со слезами на глазах.

Жили в то время они в Горьковской области в селе Княж-Лукьяново. Как известно, город Горький был одним из первых городов, который попал в разработку к фашистским захватчикам, так как там находился крупнейший автозавод, который оснащал нашу армию техникой.

- Страшная весть пришла совсем внезапно, - вспоминает бабуля. - В тот день мы всем селом отмечали праздник, ведь было начало сенокоса, колхоз организовал массовое гулянье, на которое из райцентра приехал представитель райкома. Он и объявил нам о том, что началась война. Праздник прервался слезами и паникой, люди были в шоке и не понимали, что происходит и что их ждёт. Мобилизованным мужчинам там же были вручены повестки, а через 2 часа их уже ждали с вещами...

В этот день и нашу семью война не обошла стороной. На фронт забрали бабушкиного отца, Павла Михайловича Шадрина, который был на войне все пять страшных лет. Он служил на стратегических объектах во Владимирской области.

- Не успели мы оправиться от шока после отправки отца, - говорит бабушка, - как страх войны дошёл и до нас. Уже вечером в небе появились самолеты, а ночью страшные звуки сирены нарушили тишину. Люди в панике выбегали из домов и, увидев огромное зарево, понимали, что бомбят город Горький. Детвора из любопытства забирались на пожарную каланчу, чтобы лучше видеть огонь, и оттуда выкрикивала свои комментарии. Страх, слёзы и паника поселились в тот день в каждой семье...

- Село понемногу пустело, мужчин забирали на фронт каждую неделю. Рабочей силы становилось всё меньше, а работы только прибавлялось. В поле и в колхозе трудились все от мала до велика. Пришла пора идти в школу, но учиться было некогда. Вместе с учителем всем классом мы ходили вязать снопы, каждый колосок был дорог для нас в то страшное время, - вспоминает бабушка Маша. - Почти весь собранный урожай отправляли на фронт, себе оставляли лишь самую малость. В семье тогда осталось шестеро: мама, Маша, два брата и сестра. Одежду приходилось перешивать из старых вещей, ели тоже, что приходилось: мама пекла лепёшки из клевера и подмороженной картошки.

К концу войны мою бабушку направили учиться в ФЗО города Горький, там Мария Павловна получила профессию маляра-штукатура. «Нас готовили восстанавливать города», - с гордостью и улыбкой говорит бабуля.

Сейчас моей бабушке Маше 93 года, но вспоминает она эти события так, как будто это было вчера. Я очень рада, что до сих пор могу слушать эти рассказы от неё.

Рассказала Наталья Никифорова.

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА

ВАХОНИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Душечкина Нина Александровна, 1931 г.р. (д. Вахонино)

Алферова Прасковья Кузьминична, 1930 г.р. (д. Вахонино)

Баслерова Вера Александровна, 1928 г.р. (д. Городище)

Титаева Зинаида Анатольевна, 1929 г.р. (п. 2-е Моховое)

Рубцова Раиса Николаевна, 1929 г.р. (д. Первомайское)

Шалопанова Ольга Григорьевна, 1925 г.р. (д. Свердлово)

Комарова Антонина Васильевна, 1934 г.р. (д. Шоша)

Фомина Мария Павловна, 1927 г.р. (д. Вахонино)

Горбунова Анна Михайловна, 1929 г.р. (д. Карла Маркса)

Трофимова Нина Николаевна, 1931 г.р. (д. Шуклово)

Павловский Борис Милеевич, 1931 г.р. (д. Плоски).

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК-2020»

Дорогие друзья!

24 июля по всей стране пройдет акция «Бессмертный полк». В связи с этим Вахонинский СДК объявляет акцию «Мой прадед - победитель». Для этого нужно составить небольшой рассказ о своих прадедушке или прабабушке и к нему прикрепить фото правнука или правнучки рядом с портретом ветерана-родственника. Свои работы необходимо отправить на эл. почту Вахонинского СДК: vahoninodk@mail.ru

ВНИМАНИЕ, БОРЩЕВИК!



Все знают, как вреден борщевик - сорное растение, которое в последние годы стало бичом многих мест в Конаковском районе. В Вахонинском сельском поселении эта проблема также актуальна. Борщевик Сосновского (так правильно называется это растение) культивировали в середине прошлого века, чтобы использовать как кормовую культуру. Но в этом плане он надежд не оправдал, зато стал бурно размножаться на любом участке земли, заглушая вокруг любую другую растительность. Помимо этого, борщевик еще и опасен – он содержит эфирные масла, которые при попадании на кожу человека повышают ее восприимчивость к солнечному ультрафиолету и вызывают так называемый фитоожог.

Весной этого года в поселении разработали программу по борьбе с борщевиком и заключили договор с Тверской фирмой «ИП Новожилов», которая и будет избавлять поселение от этой растительной заразы. Активная работа в этом направлении уже ведется.