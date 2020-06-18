Фотография большой семьи из Тверской области отмечена жюри всероссийского конкурса

Творческая работа жительницы Тверской области отмечена жюри всероссийского фотоконкурса«От трёх до бесконечности», посвященного многодетным семьям. Всего на конкурс было прислано более 5000 снимков со всей России.

Фотоснимок Ирины Лариной на котором запечатлена семья Денис из Торжка получил высокую оценку жюри «За самую большую семью в кадре».

«Семья – это основа государства и главная ценность в нашей жизни. Именно здесь формируется мировоззрение каждого человека, передаются из поколения в поколение традиции нашего народа. В Тверской области действует эффективная система поддержки семьи, материнства, детства. Это важное условие успешного развития экономики и социальной сферы региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В 2020 году на федеральном и региональном уровнях приняты решения по дополнительной поддержке семей. В том числе в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой.

С 1 июня в рамках федеральной поддержки в Тверской области начались перечисления ежемесячной выплаты на ребёнка от 3 до 7 лет семьям с невысоким доходом, а также единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет.

В Верхневолжье с 1 июля начнётся прием заявлений на региональные выплатына детей от 16 до 18 лет включительно. Данная мера поддержки введена по инициативе Губернатора Игоря Рудени и будет оказана на каждого ребенка, рожденного с 1 января 2002 года по 10 мая 2004 года. На детей, рожденных начиная с 11 мая 2004 года распространяется федеральная выплата.Для многодетных семей величина выплаты составит 5 тыс. рублей, для остальных семей - 3 тыс. рублей.

Семьи, в которых воспитываются 33 тысячи детей до 3 лет, за апрель, май и июнь получают федеральные выплаты в размере 5 тыс. рублей.

Поддержка также предусмотрена гражданам с детьми, оставшимся без работы. Этой категории помимо повышенного пособия по безработице в размере 12 130 рублей, предоставляется доплата в 3 тыс. рублей на каждого ребёнка. Сегодня такая помощь осуществляется более чем на 2 тысячи детей.

Также с 1 июня началась выплата увеличенного пособия 6 751 рубля по уходу за ребёнком до 1,5 лет.

Всего на выплаты семьям Тверской области предусмотрено свыше 1,1 млрд рублей, их получат семьи, где воспитываются более 225 тысяч детей.

В Тверской области с этого года в дополнение к уже действующим внедрен ряд новых региональных мер в демографии. Это субсидии многодетным на приобретение транспортного средства, освобождение многодетных родителей от уплаты транспортного налога, предоставление матерям из многодетных семей компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов и другие.

В поправках к Конституции РФ, голосование по которым состоится с 25 июня до 1 июля, подчеркивается, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Это предусматривает дальнейшую поддержку семей с детьми, строительство перинатальных центров, школ и детских садов, создание всех условий для рождения, образования и развития детей.

Пресс-служба Правительства Тверской области