В Тверской области обсудили тему фейков о Конституции

18 июня на площадке Общественной палаты Тверской области в режиме видеоконференции состоялось публичное обсуждение доклада «Картина фейком» об информационных манипуляциях в период подготовки к общероссийскому голосованию по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Исследование подготовлено Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг».

Основные положения доклада участникам видеоконференции представил член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. Он подчеркнул, что в исследовании раскрываются технологии и механизмы недобросовестного манипулирования общественным мнением, нацеленные на дискредитацию предстоящего общероссийского голосования.

«Среди наиболее частных методов используется тиражирование недостоверной информации, преднамеренная подмена фактов, искажение смысла вносимых изменений в Конституцию», – сказал Александр Брод, подчеркнув, что в этих условиях особое значение имеет работа общественных наблюдателей, корпус которых на местах формируется региональными общественными палатами.

Предприниматель и общественный деятель из Вышнего Волочка Иван Муратов обратил внимание на необходимость системной работы по борьбе с недостоверной информацией. По его мнению, нужен детальный анализ цепочек распространения таких сведений, включая деятельность различных медиаплощадок, а также выявление закачзиков.

В выступлениях представителей СМИ прозвучали конкретные предложения по противодействию фейкам. Рецепт простой: надо больше информировать граждан о самой процедуре голосования, ее открытости, а также о содержании предлагаемых изменений в Конституцию. Подробная разъяснительная работа, репортажи с мест голосования, начиная с первого дня - 25 июня, будут прямым ответом на распространяемую ложь.

Председатель Общественной палаты Тверской области Александр Бутузов отметил, что недостоверные информационные вбросы стали заметным вызовом обществу и необходимо быть максимально подготовленными к распознаванию фейков и противодействию их распространению.

«У нас уже есть большой опыт работы с фейками. Очень важно, что к развенчанию недостоверной информации подключаются общественники», – считает Александр Бутузов.

Он также сообщил, что в дни общероссийского голосования с 25 июня по 2 июля в Общественной палате региона будет работать Ситуационный центр. Кроме этого, на рабочей встрече с Уполномоченным по правам человека в Тверской области Надеждой Егоровой утвержден состав региональной мобильной группы по оперативному реагированию и проверке информации о правонарушениях на участках для голосования, а также по предотвращению возможных провокаций и информационных вбросов.

«Два этих формирования помогут наблюдателям на местах в решении наиболее сложных ситуаций, если они возникнут», – отметил Александр Бутузов.